Niederlags nächster Nackenschlag Bei der Bahnrad-Europameisterschaft in Berlin fehlt der Sprinter aus Heidenau – nicht zum ersten Mal.

Da war er noch voller Zuversicht: Max Niederlag sprintet während einer Trainingseinheit über die neue Bahn des Berliner Velodroms. Drei Tage vor dem Beginn der Europameisterschaften musste der Heidenauer aber für die Wettkämpfe krankheitsbedingt passen. © robert michael

Mit den Großereignissen des Bahnradsports wird Max Niederlag in letzter Zeit nicht richtig glücklich. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 musste der Heidenauer kurz vor Beginn der Rennen krankheitsbedingt absagen. Bei der WM in Hongkong wurde er – höchst umstritten – im Viertelfinale wegen eines angeblich unerlaubten Manövers disqualifiziert. „Man kann es nicht nachvollziehen, beim besten Willen“, sagte Bundestrainer Detlef Uibel damals: „Das ist eine Farce!“

Nun steht in Berlin die Europameisterschaft an, und auch da fehlt Niederlag. Dabei hatte er sich in den vergangenen Wochen mit den Teamkollegen erst in Frankreich, dann in Frankfurt an der Oder und schließlich im Berliner Velodrom auf die Wettkämpfe, die von Donnerstag bis Sonntag in der Hauptstadt stattfinden, vorbereitet. Doch schon da konstatierte der 24-Jährige: „Ich hatte in letzter Zeit schon ein paar gesundheitliche Probleme, die zwar nicht so verheerend waren, die mich aber auch nicht positiv vorangebracht haben.“

Anfang der Woche wurde dann klar, woher die Probleme rührten, und welche Folge sie haben: Niederlag kann wegen einer verschleppten Virusinfektion nicht an den Start gehen. Anstatt auf der extra für die EM neu verlegten Holzbahn im Velodrom um Titelehren zu fahren, geht es für ihn am Mittwoch zurück nach Hause.

Doch auch ohne den zweifachen Europameister im Teamsprint soll die deutsche Mannschaft um Edelmetall mitfahren. Mit „vier bis sieben Medaillen“ für die Gastgeber rechnet zumindest Verbands-Sportdirektor Patrick Moster. Mehr als 300 Teilnehmer – darunter acht Olympiasieger – gehen an den Start. Der Chef des Organisationskomitees, Burkhard Bremer, rechnet optimistisch mit „rund 8 000 Zuschauern an vier Wettkampftagen“. Bei einer Hallenkapazität von insgesamt 12 000 Plätzen ist da noch Luft nach oben.

„Man müsste mal Werbung machen“

Schon beim Trainingsbesuch der Sächsischen Zeitung hatte Niederlag mit einem eher gedämpften Zuschauerinteresse gerechnet. „Am Ende sitzen doch wieder nur die Verwandten und Freunde auf der Tribüne, die eh schon immer da sind“, mutmaßte der für den Chemnitzer Polizeisportverein fahrende Sprinter. „Um Leute anzulocken, die noch nie beim Bahnradsport waren, müsste man ja mal Werbung machen. Aber ich habe in Berlin noch keine großen Plakate gesehen. Woher sollen die Leute also wissen, dass es die EM direkt vor der Haustür gibt?“

Der Bahnradsport habe es als Nischensport einfach schwer, sich zu präsentieren. „Klar, wir haben Sportler wie Kristina Vogel, die mit ihren Olympiasiegen im Rampenlicht stehen. Aber der Effekt ist leider nach ein paar Wochen schon wieder vorbei.“ Zwar seien die Sechstagerennen gut besucht, „aber das ist mehr Party. Da steht der Sport nicht komplett im Vordergrund.“ Dennoch ist sich Niederlag bewusst, dass die Zuschauer heutzutage immer eine Show geboten bekommen wollen. „Doch das ist bei den derzeitigen Programmabläufen und Disziplinen noch nicht gegeben.“

Allerdings beweisen die Weltcups, dass es auch anders geht. „In Manchester ist es immer brechend voll, auch in Südamerika rasten die Leute aus“, erinnert sich Niederlag an die vergangene Saison. Ob er nach seinem Virusinfekt rechtzeitig fit für die nächsten Wettkämpfe in Polen, England, Kanada und Chile wird, ist noch offen.

Bei der EM setzt der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) seine größten Hoffnungen in die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel. Denn die hat trotz ihrer imposanten Titelsammlung noch Nachholbedarf. „Eine Goldmedaille im Teamsprint fehlt mir – die will ich“, sagte die 26 Jahre alte Erfurterin am Dienstag in Berlin. Zusammen mit ihrer Stamm-Partnerin Miriam Welte wird sie sich vornehmlich gegen die starken Russinnen erwehren müssen.

Das Velodrom an der Landsberger Allee wurde extra für die kontinentalen Titelkämpfe aufwendig umgebaut. Die neue Holzpiste und weitere Renovierungen verschlangen rund zwei Millionen Euro. Denn nach der EM ist noch lange nicht Schluss: 2018 folgt ein Weltcup und 2020 die Weltmeisterschaft – mit Niederlag? (mit dpa)

