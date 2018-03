Niederlagen für Regionalvertreter

VfL-Spieler Denny Ilbig, der vier Treffer erzielte, wird von zwei Naunhofer Deckungsspielern in die Zange genommen. Foto: Jörg Schreiber © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die Lage an der Zschopau und der Mulde spitzt sich weiter zu. Die beiden regionalen Vertreter in der Bezirksliga Leipzig müssen nach wie vor mit dem Abstieg in die Bezirksklasse rechnen.

Dabei hatte sich der amtierende Bezirksmeister, VfL Waldheim 54 II, in der Partie gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn aus Naunhof im Vorfeld einiges ausgerechnet. Endlich sollte im Ligaalltag mal wieder ein Erfolg her. Aber aufgrund einer sehr schlechten Chancenverwertung standen die Zschopaustädter am Ende wieder mit leeren Händen da. Sie verloren damit die siebte Partie hintereinander. Die Anfangsphase gestaltete sich zunächst ausgeglichen (4:4/10.). Doch danach setzten sich die Gäste etwas ab und freuten sich über eine Drei-Tore-Führung zur Pause. Mit einigen Umstellungen in der Halbzeit versuchten die Gastgeber, nun im Angriff mehr Torgefahr zu entwickeln. Trotz einer weiterhin schlechten Torausbeute kam der VfL nochmals heran (14:15/40.). Aber nach einer Auszeit zogen die Gäste wieder davon und konnten den Vorsprung wieder auf drei bis vier Treffer ausbauen. Am Ende gewann der BSC in einer schwachen Bezirksligapartie verdient und machte somit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Eine ähnliche Bedeutung hatte die 18:34-Niederlage des SV Leisnig 90 für den HSV Mölkau-Die Haie, der damit seine Abstiegssorgen los ist. Die Bergstädter dagegen liegen mit vier Punkten Rückstand auf Platz zehn und haben kommendes Wochenende die wohl allerletzte Chance, im Abstiegskampf noch einmal Hoffnung zu tanken. Dann treffen sie im Derby auf die Waldheimer, die wie auch die Leisniger in diesem Kalenderjahr noch keinen einzigen Pluspunkt gebucht haben. Gewinnen die Bergstädter, würden sie den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen. ( DA/hm/dwe)

zur Startseite