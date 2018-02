Handball – Landesligen Niederlagen für Neudorf/Döbelner Talente Die auf Sachsenebene aktiven Nachwuchsteams der HSG mussten Niederlagen hinnehmen.

HSG-Spielerin Leonie Mess erzielte im Spiel gegen den TBSV Neugersdorf zwei Treffer. © André Braun

Döbeln. Die weibliche C-Jugend-Mannschaft der HSG Neudorf/Döbeln hat in der heimischen Stadtsporthalle auch ihre wahrscheinlich letzte Chance vergeben, die Saison mit einem Achtungserfolg zu beenden. Wie im Hinspiel unterlagen die Mittelsächsinnen dem Tabellenvorletzten TBSV Neugersdorf, diesmal mit 9:16.

Beide Trainer hatten sich mit Blick auf das Hinspiel viel vorgenommen und präsentierten sich taktisch gut vorbereitet. Die Gäste wollten vor allem die Neudorf/Döbelner Kreisläuferin neutralisieren, was den Lausitzern auch gelang. So erzielte Emily Meese, die im Hinspiel noch siebenmal traf, diesmal nur zwei Tore. Die HSG-Verantwortlichen wollten dagegen den Wirkungskreis von Sachsenauswahlspielerin Gina Hamann einengen. So begannen sie mit einer offensiven 3:2:1-Deckung. Beide Taktiken gingen in der Anfangsviertelstunde auf, sodass die HSG mit 4:2 in Führung ging. Danach gelang es den Muldenstädterinnen nicht, die Neugersdorfer Spielführerin über 50 Minuten auszuschalten. Zudem schlichen sich erneut Konzentrationsschwächen in die HSG-Reihen ein, die von den Gästen konsequent bestraft wurden. Beide Mannschaften kämpften bis zum Ende. Auf der einen Seite, um noch einmal heranzukommen, auf der anderen, um den Sieg zu Verteidigen. So prägte im zweiten Durchgang, in keinem schönen Spiel, der Krampf die Aktionen. Den Neudorf/Döbelnerinnen gelang dabei im Angriff kaum noch etwas, sodass Neugersdorf auch das Rückspiel gewann. „Wir werden in dieser Woche analysieren müssen, warum wir die guten Anfangsphasen, auch der vergangenen Begegnungen, nicht fortsetzen konnten und die noch verbleibenden Saisonspiele nutzen, um weiter zu lernen“, sagte HSG-Trainer Raimo Wagner.

Eine noch bitterere Niederlage musste die männliche A-Jugend des Vereins hinnehmen. Ohne Torhüter Clemens Eichler und Lucas Greim, der beide in der ersten Mannschaft aushalfen, sowie fehlenden Akteuren der Spielgemeinschaft, kamen die A-Jugendlichen der HSG Neudorf/Döbeln beim Tabellenvierten, NSG EHV/Nickelhütte Aue, mächtig unter die Räder. Obwohl die Gastgeber mit einer B-Jugend-Mannschaft antraten, zeigten sie ihr großes Potenzial. Jeder Fehler der Mittelsachsen wurde bestraft, sodass beim Pausenstand von 20:4 bereits alle Messen gesungen waren. In der zweiten Halbzeit setzte sich das Geschehen fort. „Am Ende waren wir froh, wenigsten zwölf Tore erzielt zu haben“, sagte HSG-Trainer Sven Kretzschmar und weiter: „Danke an die B-Jugend-Spieler, dass diese ausgeholfen haben. Ich finde es schon schade, dass die Mannschaft vom Verein im Stich gelassen wurde. Noch bitterer ist es aber, wenn sich Elternteile vom Gegner über die Mannschaft lustig machen. Da verlieren die Jungs die Lust.“

HSG Neudorf/Döbeln – TBSV Neugersdorf 9:16 (5:8)

HSH Neudorf/Döbeln: Wiesner, Mess (2), Roman, Nöbel, Ganselweit, Freiberg, Großmann, Wagner (1), Obst, Hentschel (2), Däbritz, Poser (1), Schönhof, Meese (3/1).

NSG EHV/Nickelh. Aue – HSG Neudorf/Döbeln 44:12 (20:4)

HSG Neudorf/Döbeln: Runge, Hannß, (3), Peschke, Günther (1), Schurich (1), Winkler (1), Spindler (1), Hanisch (5).

