Fußball – Landesklasse Mitte Niederlagen für Kreinitz und Meißen Die Domstädter verlieren mit 0:1 in Heidenau, der Neuling in der Nachspielzeit mit 2:3 in Freital.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Mike Kutsche war sehr enttäuscht. „Das ist eine bittere Niederlage für uns. Wir gehen nun den schweren Weg in die Kreisoberliga, aber mit einem jungen Team“, resümierte der Meißner Trainer nach dem äußerst unglücklichen 0:1 (0:0) des Tabellenletzten in Heidenau. Erst in der 88. Minute fiel durch Tomas Künzl das Siegtor für die Hausherren, die dennoch mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls absteigen. Nur der Rückzug eines Teams der Landesklasse Mitte könnte daran eventuell noch etwas ändern. Viel Lob heimste der blutjunge MSV-Keeper Paul Hauke ein, der in der 68. Minute sogar einen von Mohamad Abdalla an Friedrich Töpfer verwirkten Strafstoß parierte. „Heidenaus Schütze Eric Klose stand ziemlich zentral, so habe ich auf eine Ecke spekuliert und konnte den scharf getretenen Ball abwehren“, strahlte der 18-Jährige, der selbst in der nächsten Saison noch für die A-Junioren spielen könnte.

Die SG Kreinitz holte auf dem Sportplatz am Freitaler Burgwartsberg zwar einen 0:2-Rückstand auf, kassierte aber in der 90. Minute doch noch den dritten Gegentreffer der gastgebenden Stahl-Elf. Kevin Krawietz (80.) und Rene Kögler mit seinem 14. Saisontor (88.) hatten zunächst die Hoffnung auf den vierten Auswärtspunkt des Neulings genährt. Für die Gastgeber, die in der kommenden Saison von Jens Wagner trainiert werden (kommt aus Possendorf), trugen sich Tino König (21.), Dominik Kühn (77.) und Philipp Rehn in die Torschützenliste ein.

zur Startseite