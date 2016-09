Niederlagen für BFV II und Crostwitz Schiebocker in Trebendorf beim 1:5 chancenlos. Die SG Weixdorf überrascht die Bad Muskauer.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesklasse Ost. Am vierten Spieltag hagelte es für den Bischofswerdaer FV II und die SG Crostwitz deftige Niederlagen. Die Oberliga-Reserve aus „Schiebock“ ging in Trebendorf mit 1:5 (0:2) unter, Aufsteiger Crostwitz kassierte gegen den Dresdner SC eine 0:4 (0:1)-Pleite. Der SV Oberland Spree musste nach einem 2:3 (2:1) gegen Laubegast seine Tabellenführung an den Radebeuler BC abgeben. Weixdorf hingegen sorgte gegen Rot-Weiß Bad Muskau für eine Überraschung und besiegte die Neißestädter mit 3:2 (1:2).

Oberland führte zur Pause gegen Laubegast noch mit 2:1. Danny Gärtner und Petr Mecir trafen. Alexander Preißiger (2) und Christian Heinrich sicherten aber den Ostdresdnern die drei Punkte. „Laubegast ist schon eine technisch versierte Elf mit guten Einzelkönnern. Wir haben heute zu viel Raum dem Gegner gelassen, die Niederlage ist verdient“, so Stefan Richter, der als Spielertrainer des SVO Spree das Tor hütete. Diese Tabellenführung vor dem vierten Spieltag sieht Richter ohnehin nur als Momentaufnahme: „Wie haben natürlich andere Ziele. Diese vorübergehende Spitzenposition ist etwas zum Einrahmen.“

Beim 0:4 der Crostwitzer gegen den Dresdner SC waren Robert Thomas (25.), Sascha Hofmann (52.) sowie Julius Wetzel im Doppelpack (50., 55.) erfolgreich. Den Ehrentreffer für den Bischofswerdaer FV II beim 1:5 in Trebendorf markierte Franz-Josef Zech in der 76. Minute. (jj)

zur Startseite