Niederlage zum Füchse-Geburtstag

André Mücke (Mitte) bestritt gegen Freiburg das 701. DEL 2-Spiel seiner Karriere. Dass er dabei einer der besseren Füchse-Spieler war, dürfte ihn kaum trösten. © Gunnar Schulze

Schade – zum Jubiläumswochenende hat es nach dem 5:3-Überraschungssieg in Kaufbeuren am Freitag wurde es nichts mit dem erhofften Sechs-Punkte Wochenende. Gegen den EHC Freiburg mussten die Füchse eine 2:5-Heimniederlage hinnehmen, die vor allem auf zu viele Fehler in der Abwehr zurückzuführen waren.

Die Lausitzer Füchse begannen das Heimspiel zur Jubiläumsparty ausgesprochen stark, erspielten sich in den ersten Minuten gleich einige gute Chancen. Hoffmann hatte gleich in der ersten Minute die erste Riesenchance, dann scheiterte Tegkaev frei vor dem Tor beim Nachschuss an Torwart Hanuljak (3.), der auch nach einem sehenswerten Doppelpass zwischen Tegkaev und Götz, den Tegkaev mit einem Schuss gegen seine Laufrichtung klasse parierte (5.). Die Füchse hätten längst führen müssen, als die Gäste überraschend ihren ersten Treffer erzielten und die Gastgeber damit ein wenig schockten. Das Tor war zumindest ein wenig umstritten: Warttig hatte im Angriffsdrittel einen hohen Stock ins Gesicht bekommen und ging zu Boden, der Hauptschiedsrichter hob den Arm und zeigte eine Strafe an. Füchse-Torwart Kessler lief für einen sechsten Feldspieler vom Eis, aber plötzlich war der Arm des Schiedsrichters wieder unten. Konfusion bei den Füchsen – alles wieder zurück. „Danach stimmte die Zuordnung bei uns nicht“, monierte Füchse-Trainer Robert Hoffmann nach dem Spiel. Linsenmeier konnte schießen, Torwart Kessler musste nach vorn prallen lassen, und Kunz konnte ins leere Tor einschießen (12.). Die Füchse kamen noch im ersten Drittel zum Ausgleich, als Roberto Geiseler auf der rechten Seite frei durch war, aus dem Bullykreis einfach abzog und Hanuljak die Scheibe „durch die Hosenträger“ passieren lassen musste – der einzige Fehler des sonst überzeugenden Freiburger Schlussmanns. Auf der anderen Seite zeigte Kessler eine Riesenparade, als er nach einem Schuss über die Bande eigentlich schon ausgespielt war, aber gegen den Nachschuss mit einer Hechtparade rettete.

Im Mitteldrittel ging das Spiel für die Gastgeber verloren. Nach vorn ging nicht viel. Mit der ausgesprochen defensiv orientierten Spielweise der Freiburger kamen die Füchse nicht zurecht. Die Gäste zogen sich meist komplett an die eigene Blaue Linie zurück und machten die Räume dicht. Die Füchse hatten große Probleme, Geschwindigkeit in das eigene Spiel zu bekommen und kamen nur selten gefährlich ins Drittel der Gäste. Und in der eigenen Defensive offenbarten sie Lücken, die die Gäste zweimal eiskalt ausnutzten. Erst setzte sich Kunz beim Nachschuss clever durch, als Kessler erneut nach vorn prallen lassen musste, und dann spielten die Gäste bei einem Konter die Füchse völlig aus, Linsenmeier konnte den Puck am Ende ins leere Tor schieben.

Es sah wirklich nicht gut aus, aber die Füchse-Fans feierten ihre Mannschaft zum Geburtstag die kompletten 60 Minuten über und trieben sie immer wieder nach vorn. Nach einer tollen Einzelleistung von Neuert hofften sie wieder (44.). Der Stürmer der dritten Reihe traf mit einem Handgelenkschuss unter die Latte, mit dem auch der Freiburger Torwart nicht gerechnet hatte. Danach hatten die Füchse in Überzahl die Chance zum Ausgleich. Aber wie schon bei den zwei Versuchen zuvor schafften es die Füchse nicht wirklich, große Torgefahr zu erzeugen. Es wurde immer wieder der (vermeintlich) besser postierte Mitspieler gesucht, aber zu wenig geschossen. Ein Ranta-Versuch war die Ausbeute der Überzahl – zu wenig.

Und dann luden die Füchse die Gäste zum nächsten Treffer ein. Hayes spielte diesmal im eigenen Drittel einen Riskanten „No-look-Pass“, um das Spiel schnell zu machen. Der landete aber beim Gegner. Linsenmeier passte vor das Tor, Billich hielt den Schläger rein – 2:4. In den verbleibenden fünf Minuten versuchten die Füchse alles, erzeugten auch viel Druck (Freiburg konnte sich mehrere Male nur mit unerlaubten Weitschüssen befreien), allein ein Tor wollte nicht fallen. Die ganz großen Chancen gab es auch nicht. Und als die Füchse alles riskierten und den Torwart zugunsten des sechsten Feldspielers vom Eis nahmen, erkämpften die Gäste den Puck und netzten zum 2:5-Endstand ein.

Während Gästetrainer Sulak auf der Pressekonferenz von einer taktischen Meisterleistung seiner Mannschaft sprach, machte Füchse-Trainer Hoffmann seinem Team keinen Vorwurf: „Wir haben versucht bis zum Schluss. Wir müssen noch einiges lernen, auch so defensive Gegner zu bespielen. Schade, dass wir unseren Fans keinen Sieg schenken konnten. Wie die uns unterstützt haben, war Wahnsinn.“

Statistik

Lausitzer Füchse – EHC Freiburg 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

0:1 Tobias Kunz 11:21 (Assist: Linsenmaier)

1:1 Roberto Geiseler 16:13 (Mücke, Ranta)

1:2 Tobias Kunz 21:33 (Airich, Malý)

1:3 Nikolas Linsenmaier 25:46 (Kunz, Brückmann)

2:3 Christian Neuert 44:42 (Tegkaev, Kania

2:4 Christian Billich 48:48 (Linsenmaier, Kunz)

2:5 Marc Wittfoth 59:13 (Empty Net)

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Geiseler – Hoffmann, Owens – Kania, Bär – Schiller

Sturm: Ranta, Hayes, Schmidt – Boiarchinov, Eriksson, Warttig – Neuert, Götz, Tegkaev – Kuschel

EHC Freiburg

Tor: Hanuljak

Verteidigung: Meyer, Rießle – Mancari, Brückmann – Malý, Körner

Sturm: Wittfoth,, Walker, Duda – Linsenmeier, Kunz, Billich – Saccomani, Herm, Airich – Cihak

Schiedsrichter: Erich Singaitis, Sascha Westrich

Strafen: Weißwasser 2 Freiburg 6

Zuschauer: 2 322

zur Startseite