Kegeln Niederlage und Sieg innerhalb einer Woche Durch Spielverlegung kam es für die Kegel-Senioren des SC Riesa zu zwei Spielen.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Riesa. Durch Spielverlegung kam es für die Kegel-Senioren des SC Riesa zu zwei Spielen. Den ersten Kampf verloren die Elbestädter gegen den KV Bautzen-West deutlich mit 7:1. Nur Lutz Antrag holte einen MP. Dagegen erspielte Bautzen einen Mannschaftsbahnrekord. Im Folgespiel musste also ein Sieg her. Das Riesaer Startpaar kämpfte gleich von Beginn an konzentriert und zeigte den Gästen aus Großschweidnitz die Grenzen auf. Horst Friedrich (517) holte einen MP. Andreas Schweda (511) spielte zwar vier Kegel mehr als der Gegner, aber er bekam nur einen Satzpunkt. Im zweiten Durchgang kam ein weiterer MP durch Peter Marx (489)dazu. Lothar Bauer kegelte nur 454 Kegel. Im Schlusspaar erreichte Jürgen Lüttig mit 467 Kegeln den nächsten MP. Sein Mitspieler Siegfried Fahnert holte mit dem Tagesbestwert von 556 Kegeln den vierten MP. Endstand: 2992:2891 und 6:2. (H.F.)

