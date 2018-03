Niederlage und Erfolg für DSC-Volleyball-Talente

Die Volleyballerinnen des VCO Dresden haben am Wochenende erst verloren und dann gewonnen. Am Sonnabend unterlagen sie in Vilsbiburg vor 122 Zuschauern nach 82 Minuten mit 1:3 (17:25, 25:12, 15:25, 19:25). Mittelblockerin Julia Wesser bekam die Medaille als wertvollste Spielerin bei den Talenten vom Dresdner SC. Am Sonntag siegten sie in Sonthofen vor 548 Zuschauern nach 116 Minuten mit 3:2 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 15:10). Diagonalangreiferin Deborah Scholz erhielt die Plakette als wertvollste Volleyballerin. (SZ/sw)

zur Startseite