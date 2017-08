Niederlage trotz Überzahl Budissa Bautzen verliert beim Titelanwärter in Cottbus, obwohl die Lausitzer schon zeitig dezimiert werden.

Der FC Energie Cottbus, Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Nordost, hat auch das dritte Saisonspiel gewonnen. Im Stadion der Freundschaft setzte sich der ehemalige Bundesligist im Lausitzderby vor 5 113 Zuschauern mit 3:1 (2:0) gegen die FSV Budissa Bautzen durch. Was nach einem achtbaren Ergebnis für die Gäste aussieht, relativiert sich durch die Tatsache, dass der Tabellenführer über 70 Minuten in Unterzahl spielte und am Ende nur noch acht Feldspieler auf dem Platz hatte.

Trainer Torsten Gütschow änderte seine Startelf gegenüber der Heimpartie gegen Neustrelitz (1:0) auf einer Position. Für den Argentinier Ezequiel Horacio Rosendo rückte Johann Weiß ins etwas defensiver aufgestellte Gäste-Team. Gütschows Vorsicht war verständlich, schließlich waren die Cottbuser in ihren zwei Auftaktspielen auf 9:0 Tore gekommen. Doch bereits 240 Sekunden nach dem Anpfiff der Partie hatte der FC Energie den zweistelligen Bereich erreicht. Streli Mamba war nach Vorarbeit von FCE-Kapitän Marc Stein per Kopf erfolgreich – und das Konzept der Bautzener war damit über den Haufen geworfen. Doch nach 17 Minuten ergab sich eine neue Konstellation. Schiedsrichter Eugen Ostrin aus Eisenach schickte Förster mit „Rot“ unter die Dusche, weil der sich gegen Tony Schmidt (wurde verwarnt) zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ.

Bautzener Keeper wird überrascht

Ein Vorteil für die Spreestädter? Zunächst machte es nicht den Anschein, denn Marcelo De Freitas Costa überraschte Budissas Torhüter Maik Ebersbach mit einem Distanzschuss zum 2:0 (21.). Die Budissen wirkten angeschlagen, überzeugten aber kämpferisch. Und beim Schuss von Schmidt, den der Cottbuser Torhüter Alexander Meyer glänzend parierte (30.), fehlte nicht viel zum Anschlusstor.

Trotzdem wechselte Gütschow noch vor der Pause und schickte in der 33. Minute Rosendo für Weiß auf den Rasen. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff nahm Martin Hoßmang noch einmal das Cottbuser Tor ins Visier, aber Bönisch sprang das Leder an die Hand. „Wir haben uns etwas dusselig angestellt und aus der Überzahl zu wenig gemacht“, befand Gütschow.

Kurz nach der Pause fiel das 1:2 aus Bautzener Sicht. Nach einer Flanke von Jonas Krautschick war Daniel Hänsch zur Stelle und köpfte ein (48.). Doch der frische Wind in der Offensive der Gäste blieb aus. Im Gegenteil, die Cottbuser wurden „wieder aktiver“, freute sich FCE-Coach „Pele“ Wollitz. Mamba scheiterte zweimal an Ebersbach, aber mit dem 3:1 durch Felix Geisler (68.) war die Partie entschieden.

Cottbus stand wenig später nur noch mit acht Feldspielern auf dem Platz. Ostrin ahndete das wiederholte Foulspiel von Jose-Junior Matuwila mit der Gelb-Roten Karte (77.). „Wir haben viel zu wenig Druck entwickelt. Schade, denn so schnell werden wir gegen Energie nicht wieder so eine Konstellation bekommen“, meinte Torsten Gütschow. Bis zum Heimspiel am 20. August gegen Chemie Leipzig kann der Bautzener Coach am Feinschliff arbeiten. Mittwoch um 18.30 Uhr steht noch ein Testspiel beim Landesklässler SG Weixdorf an.

Budissa spielte mit: Ebersbach - Kunze, Hausdorf (79. Milde), Hoßmang, Heppner, Weiß (33. Rosendo), Pfanne, Schmidt, Hänsch, Krautschick (63. Mack), Bönisch.

