Niederlage trotz toller Leistung

Die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln zeigten gegen die SG Nickelhütte Aue eine ihrer besten Saisonleistungen. Dennoch ging das Heimspiel knapp mit 19:20 verloren.

Bis zur Pause verlief die Partie ausgeglichen. In der zweiten Hälfte konnten sich die HSG-Mädchen bis auf zwei Tore absetzen, leisteten sich dann aber eine Schwächephase, in der das Gästeteam auf fünf Tore davonzog. Mit einer starken Teamleistung kämpfte sich das HSG-Team wieder heran und war kurz vor Ultimo dem Ausgleich nahe, der letztendlich nicht fiel. Ungeachtet dessen haben die HSG-Mädels im letzten Meisterschaftsspiel eine richtig gute Leistung gezeigt, die für die am Sonntag anstehenden Sachsenpokalspiele optimistisch macht. (DA/tm)

