Handball-Verbandsliga Niederlage nach Pausenführung Weinböhlaer Frauen verlieren in Dresden mit 17:18 und geraten im Abstiegskampf unter Druck.

Gestoppt: Yvonne Fahnert © Rostig

Mit einer 17:18 (9:8)-Niederlage beim TSV Dresden kehrten die Frauen des HSV Weinböhla nach Hause zurück. „Es war definitiv mehr drin“, ärgerte sich Trainer Bernd Berthold.

Dabei stand die Defensive gut: In den ersten zehn Minuten gelang den Dresdner Gastgeberinnen kein Treffer, auch zwei Strafwürfe konnte Anja Rostig im Weinböhlaer Tor vereiteln. Allerdings hatte auch der HSV Probleme, die gegnerische Abwehr zu überwinden, konnte allerdings erste Akzente setzen (2:0/10.). Zwischenzeitlich ging Dresden in Führung (7:4), aber die Weinböhlaerinnen mit einem knappen Vorsprung (9:8) in die Pause.

„Wir haben überhaupt kein Druck erzeugt, bewegen uns langsam vor der Deckung und spielen nicht aggressiv“, kritisierte Berthold die Vorstellung im zweiten Abschnitt. Zwar blieb der HSV in den verbleibenden zwanzig Minuten in Schlagdistanz, arbeitete sich vom 14:18 aber nur noch zum 17:18-Endstand heran.

Die erneute Niederlage bringt die HSV-Damen nun so unter Zugzwang, dass es am Sasmtag zur Vorentscheidung kommen kann. Ab 17 Uhr empfangen die Weinböhlaerinnen mit dem SV Koweg Görlitz II den direkten Abstiegskonkurrenten. Sollten beide Teams am Saisonende die gleiche Punktzahl aufweisen, zählt der direkte Vergleich – und da stehen die Neißestädterinnen nach ihrem 27:26-Hinspielsieg (noch) besser da. (Rostig)

Weinböhla: Rostig, Bäckert – Grüssel, Hübner, Klos/2, Hofmann, Voigtländer/1, Müller, Künzelmann, Mögel/9 (4), Burkhardt/1, Fahnert, Kaufmann/2, Klug/2.

zur Startseite