Handball-Verbandsliga Niederlage nach gutem Beginn Der SV Niederau kassiert wieder eine Niederlage – diesmal bei der HSG Freiberg II mit 25:27.

Am 2. Spieltag der Handball-Verbandsliga der Männer unterlag der SV Niederau 1891 bei der HSG Freiberg II knapp mit 25:27. Der SVN fiel damit in der Staffel Ost auf den vorletzten Platz zurück.

Die ersten Minuten gehörten den Gästen aus Niederau. Eine gut stehende Abwehr und schnell vorgetragene Konter ließen Niederau einen 3-Tore-Vorsprung erspielen. Freiberg fand danach aber immer besser in die Partie, während den Gästen im Angriff die nötige Entschlossenheit fehlte. Mit einem Gleichstand ging es in die Halbzeitpause. Gut herausgespielte Chancen wurden nicht verwertet und die (zu vielen) Einzelaktionen konnten die Freiberger nicht aus der Reserve locken. Zudem fehlten Niederau Alternativen, um häufiger wechseln zu können. In den letzten Minuten versuchten die Gäste noch einmal alles, um das Spiel vielleicht doch noch zu drehen, aber die Freiberger Reserve verteidigte den Vorsprung bis zum Abpfiff. (mh)

