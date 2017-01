Tischtennis – Sachsenliga Niederlage mit lachendem und weinendem Auge Trotz großer Steigerung zum Hinspiel unterliegen die Döbelner Damen dem Tabellenzweiten knapp mit 6:8.

Kam gut erholt aus der Winterpause: Christiane Schneider. © Jörg Schreiber

Die Damen des Döbeln SV machten dort weiter, wo sie im Jahr 2016 aufgehört hatten – mit einem Duell gegen den LTTV Leutzscher Füchse III. Der Spielplan wollte es, dass sich beide Mannschaften unmittelbar vor und auch gleich wieder nach der Winterpause gegenüberstanden. Dabei wissen die Mittelsächsinnen nicht so recht, ob sie nach dem Rückrundenauftakt weinen oder doch ein bisschen lachen sollten. Denn obwohl sie als Außenseiter in diese Partie gestartet waren, stand es am Ende nur 6:8.

Und dieses Resultat erarbeiteten sich die Gastgeberinnen ohne ihre Spitzenspielerin Anja Böhle, die bei der 4:8-Hinspiel-Niederlage vor gut sechs Wochen an allen vier Punkten direkt beteiligt war. Schon dadurch wird deutlich, dass dem Tabellenneunten gegen den Vize-Herbstmeister eine deutliche Steigerung gelang. Doch am Ende stand das Quartett, wenn auch knapp und doch wie so oft in dieser Saison, dann mit leeren Händen da. Und damit offenbart sich das eigentliche Defizit des Neulings. Bereits zum vierten Mal in der laufenden Meisterschaft fehlte ihm nur noch ein Sieg zum Remis. Eine weitere Ursache, dass die Döbelnerinnen derzeit nicht vorankommen: Nur selten sind alle vier Spielerinnen gemeinsam auf den Punkt topfit. Denn würde man Anja Böhle und ihre vier Erfolge aus dem ersten Vergleich hinzurechnen, hätten die Döbelnerinnen die Partie am Sonnabendnachmittag sogar dominiert.

Für Anja Böhle rückte Kerstin Seidel ins Aufgebot der Gastgeberinnen. Sie gewann ihr zweites Einzel und konnte damit einen Zähler zum Gesamtergebnis beisteuern. Gleich bei ihrem ersten Auftritt hätte sie für eine Überraschung sorgen können. Doch diesen verlor sie nach 2:0-Führung am Ende knapp mit 2:3. Unmittelbar danach musste sich auch Jessica Gückel mit dem gleichen Resultat geschlagen geben. Mit insgesamt drei Niederlagen war es nicht der Tag der 18-Jährigen, die allerdings gemeinsam mit Christiane Schneider das Doppel gewann. Christiane Schneider kam hingegen gut erholt aus der Winterpause. Mit insgesamt zweieinhalb Zählern war sie neben Evelin Dathe, die ebenfalls zwei Einzel gewann, die erfolgreichste Spielerin auf Döbelner Seite. (DA/jsc)

zur Startseite