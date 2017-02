Niederlage in Wuppertal Der HC Rödertal hat sich im Spitzenspiel gegen den TV Beyeröhde mit 20:27 (13:13) geschlagen geben müssen.

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Das Topspiel der 2. Bundesliga haben die Rödertalbienen in Wuppertal beim gastgebenden TV Beyeröhde am Ende noch deutlich mit sieben Toren Differenz verloren. Der HC Rödertal behauptete zwar mit 23:13 Punkten seinen zweiten Tabellenplatz, aber nur dank eines zusätzlich ausgetragenen Spiels. Das Verfolgerfeld schloss auf und rückte noch enger zusammen.

In Beyeröhde musste der HCR auf Trainer Karsten Moos und auf Rechtsaußen Anna Frankova verzichten, die beide mit einer Grippe außer Gefecht waren. Aber auch der Rest der Mannschaft war mehr oder weniger stark angeschlagen, sodass die Verantwortlichen im Rödertal bereits eine Spielabsage erwogen hatten. Doch kampflos wollte man die Punkte nicht hergeben. So stand Interimscoach Steffen Wohlrab vor keiner leichten Aufgabe.

Allerdings hatte Wohlrab auch die Schwächen der „Handballgirls“ mit ihrer extrem offensiven Abwehr und den dadurch entstehenden Räumen ausgemacht und die Bienen darauf eingestellt. Sein Konzept schien auch aufzugehen – allerdings nur, solange die Kräfte dafür bei seinen Spielerinnen reichten. Von Beginn an hoch konzentriert, setzen die Gäste aus dem Rödertal die ersten Akzente und gingen durch drei Tore von Lisa-Marie Preis bis zum 3:2 dreimal in Führung.

Aber Beyeröhde hielt mit Kontern dagegen. In den ersten 18 Minuten war das Spiel bis zum 7:7 ausgeglichen. Mit einem Doppelschlag von Markeviciute und Jäger konnten die Bienen erstmals auf zwei Tore enteilen. Aber symptomatisch für die Bienen war das Auslassen von hochkarätigen Möglichkeiten, um zur Pause erneut die Führung zu übernehmen. Beim 13:13 ging es in die Kabinen. Wohlrab kritisierte in seiner Ansprache nur die mangelnde Chancenverwertung. Alle anderen Vorgaben hatte sein Team hervorragend umgesetzt. In den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte dominierten die Abwehrreihen mit leichten Vorteilen für die Gäste, die mit 15:14 in Führung gingen. Danach folgte die beste Phase der Rödertalbienen. Zuerst erhöhten sie auf 16:14 und dann auf 17:15.

Doppelte Überzahl – aber kein Tor

Der Knackpunkt des Spieles war eine dreiminütige doppelte Überzahl der Bienen, die sie zu keinem Treffer nutzen konnten. Körperlich und mental angeschlagen schlichen sich jetzt Fehler in das Spiel ein und das nutzten die Gastgeberinnen aus. Innerhalb von zehn Minuten drehten sie das Spiel und erzielten sechs Tore in Folge, ohne dabei einen Gegentreffer zu kassieren. Wohlrab meinte nach dem Spiel: „Wenn ich mir die gesundheitliche Situation anschaue, dann kann ich allen angeschlagenen Spielerinnen nur das größte Kompliment machen, dass sie so lange durchgehalten haben. Mehr war nicht drin.“ (az)

HCR: Karolina Hubald, Ann Rammer, Lisa-Marie Preis (6), Sarolta Selmeci (4), Jurgita Markeviciute (4/2), Lisa-Marie Ostwald (3), Vivien Jäger (2), Isa Sophia Rösike (1), Izabella Nagy, Anna Maria Spielvogel, Kathleen Nepolsky.

