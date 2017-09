Handball Niederlage in der Oberlausitz Für die SG Zabeltitz/Großenhain reicht eine gute Halbzeit beim Neuling in Rietschen nicht.

Am zweiten Spieltag der Verbandsliga Ost gab es für die Handballer der SG Zabeltitz/Großenhain bei Neuling Stahl Rietschen eine 27:30-Niederlage. Insbesondere in der ersten Hälfte konnten die Gäste nicht an ihre Auftaktleistung anknüpfen und lagen schon sechs Tore hinten.

Nach dem Wechsel spielte die SG dann wie ausgewechselt. Wiederentdeckte Ballsicherheit und Stärke im Eins-gegen-Eins-Verhalten zeichneten die Angreifer aus. In der neu ausgerichteten 6:0-Deckung half man sich nun gegenseitig mehr und konnte den Angreifern den Wind aus den Segeln nehmen. Beim 16:19 war sogar wieder Hoffnung auf einen Punktgewinn da. Dazu reichte es aber nicht, weil vor allem technische Fehler nicht komplett abzustellen waren. (rt)

