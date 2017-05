Niederlage in der Nachspielzeit Der Radeberger SV unterliegt dem Spitzenreiter Striesen. Dessen Coach lehnt vorzeitige Glückwünsche aber noch ab.

Fußball. Striesens Trainer Thomas Benedix wollte nach dem 2:1 (1:0)-Sieg gegen den Radeberger SV von vorzeitigen Glückwünschen zum Staffelsieg in der Stadtoberliga nichts wissen: „Noch liegen vier Partien vor uns. Kein Spiel in dieser Liga ist ein Selbstläufer. Gegen uns gibt jedes Team 100 Prozent. Erst wenn der Stadtmeistertitel rechnerisch geschafft ist, nehme ich auch die Glückwünsche an.“ Das in jedem Spiel die Gefahren von Punktverlusten lauern, zeigte das Spitzenspiel vom 22. Spieltag gegen den Radeberger SV.

Zwar gelang durch Max Möller relativ zeitig eine 1:0-Führung, doch im weiteren Spielverlauf waren die Gäste nicht chancenlos. Der Ausgleich in der 80. Minute durch Mark Abdin war nicht unverdient. Das Siegtor von Philipp Schmidt in der dritten Nachspielminute rettete Striesen die drei Punkte. „Das ist halt der feine Unterschied. Wir haben einige gute Torchancen, nutzen aber nur eine davon. Dann machen wir individuelle Fehler in der Defensive und der Gegner schlägt eiskalt zu“, ärgerte sich RSV-Coach Markus Seidel.

Sein Team konnte zuvor den Hausherren vor 162 Zuschauern an der Bärensteiner Straße Paroli bieten. Striesen suchte mit langen Bällen aus der Abwehr heraus den Erfolg. Radeberg erarbeitete sich mit spielerischen Mitteln gute Offensivaktionen. Letzte Woche hatten die Spieler und der Vorstand zusammen gesessen und über einen möglichen Aufstieg in die Landesklasse beraten. „Die Spieler sowie der Vorstand würden im Fall eines Falles den Aufstieg wahrnehmen. Aber das ist kein Muss. Ich denke, dass es wohl sogar ein Jahr zu zeitig kommen würde“, erklärte Seidel.

Radeberger SV: Kirsten - Kreck, Keller, Palme (70. Haubold), Gierich, Abdin, Claus, Hirsch, Richter (76. Zschaler), Schöne und Walter.

