Niederlage in der Nachspielzeit In der Fußball-Landesliga führt Stahl Riesa in Glauchau bis zur 83. Minute mit 2:1 – und verliert trotzdem.

Alexander Ludwig erzielte am Sonntag in Glauchau per Freistoß das 1:1, ehe Jerome Wolf die BSG Stahl zwischenzeitlich in Führung schoss. Trotzdem kehrten die Riesaer mit leeren Händen aus Glauchau zurück. Am Ende stand es 2:3. © Ronny Belitz

Zwei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen lautet die eher durchwachsene Rückrundenbilanz der Riesaer Landesliga-Kicker. Am Sonntag verlor die BSG Stahl beim Tabellenzehnten VfB Empor Glauchau mit 2:3 (1:1). Dabei hatte der Tabellenfünfte vor 132 Zuschauern nach Toren von Alexander Ludwig und Jerome Wolf bis zur 83. Minute geführt.

Den Titel machen der weiterhin ungeschlagene Spitzenreiter FC Eilenburg (55 Punkte), der SV Einheit Kamenz (48) und der FC Grimma (47) unter sich aus. Alle drei Vereine haben für die Oberliga-Saison 2017/18 gemeldet. In den letzten Jahren hatten die Kamenzer zweimal ihren Aufstiegsverzicht erklärt. Unter bestimmten Voraussetzungen könnte sogar der sächsische Vizemeister in die 5. Liga aufrücken. Thüringens Fußball-Verband gab bekannt, dass kein Verein das Aufstiegsrecht wahrnehmen würde.

Der Meisterschaftszug ist für die Riesaer schon lange abgefahren. Elf Punkte betrug der Rückstand auf Eilenburg nach der ersten Halbserie – jetzt sind es schon 22! Viel zu unbeständig präsentiert sich die Stahl-Elf im Saisonverlauf. Unverkennbar ist zudem die Auswärtsschwäche der Schützlinge von Cheftrainer Daniel Küttner. Nur neun der insgesamt 33 Zähler wurden auf gegnerischen Plätzen gebucht.

In Glauchau wurden bei den Riesaern schon vor dem Anpfiff unangenehme Erinnerungen wach. Im Sportpark an der Meeraner Straße kassierten in der Vorsaison Georg Balatka (90.+2) und Torhüter Marcus Hesse (90.+4) in der Nachspielzeit Feldverweise, ehe den Gastgebern in der 96. (!) Minute das Siegtor gelang. Diesmal wurde es nicht ganz so dramatisch, aber es endete genauso bitter aus Sicht der Stahl-Elf. Erholen können sich die Küttner-Schützlinge nun bis zum 22. April. Dann kommen die Grimmaer in die Stahl-Arena.

Frühe Führung der Hausherren

Die Gastgeber begannen bei bestem Fußballwetter und auf gut bespielbaren Rasenplatz energisch. Schon nach wenigen Minuten jagte Michael Groß das Leder an die Torumrahmung. Ein Weckruf für die Riesaer war es nicht, denn wenig später ließ sich Willy Schad von seinen Kollegen für das 1:0 feiern (6.). Martin Sprunk hatte zuvor geflankt. Die Riesaer hatten am frühen Rückstand zu knabbern, mussten noch einige brenzlige Situationen überstehen.

Erst Mitte der ersten Halbzeit fanden die Gäste ihren Rhythmus und kamen durch einen von Alexander Ludwig direkt verwandelten Freistoß zum verdienten Ausgleich (37.). Nach dem Seitentausch spielten beide Vertretungen auf Augenhöhe und neutralisierten sich lange Zeit. Riesa verzeichnete dennoch leichte Feldvorteile und die etwas konstruktivere Spielanlage. Chancen blieben aber auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Erst in der letzten Viertelstunde nahm die Begegnung wieder Fahrt auf. In der 77. Minute brachte Jerome Wolf seine Farben mit 2:1 in Führung. Der dritte Auswärtssieg der Riesaer nahm nun doch noch feste Konturen an.

Doch die Rechnung hatte Stahl ohne den erfahrenen Carsten Pfoh gemacht. „Den Jungen bekommst du nie richtig in den Griff“, hatte erst kürzlich der Kamenzer Trainer Frank Rietschel festgestellt. Pfoh bringt es auf die Erfahrung von 266 Regionalliga- und Oberliga-Spielen, bei denen er 76 Tore erzielte. Mit allen Wassern gewaschen, versalzte der 33-Jährige den Riesaern die Suppe noch kräftig. In der 83. verlängerte er einen Freistoß per Kopf auf John Weise, der aus Nahdistanz keine Mühe hatte Stahl-Keeper Michal Kycek zu überwinden. In der 92. Minute sorgte Carsten Pfoh selbst für das 3:2 der Gastgeber.

zur Startseite