Kegeln 2. Verbandsliga Männer Niederlage im Spiel um die Tabellenspitze Die Zeichen für die Wülknitzer Kegler standen von Anfang an eher schlecht.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Am 7. Spieltag standen die Zeichen für die Wülknitzer Kegler von Anfang an eher schlecht. Gegen die Gäste des KSV Ottendorf-Okrilla machten Falk Heyer (509) und Ronny Kuhl (480) den Anfang. Beide hatten mit ihren Gegnern schwer zu tun, und es gelang am Ende auch nicht, den ESV in Vorsprung zu bringen. Die Punkte gehen somit nach dem ersten Durchgang auf das Konto der Gäste, dazu ein Vorsprung von 44 Holz. Als nächstes mussten sich André Büter (502) und Robert Hinkelmann (501) den starken Gästen aus Ottendorf stellen. Während André Büter seinem Gegenspieler noch den Punkt abnehmen konnte, musste Robert Hinkelmann stark kämpfen. Mit einem Rückstand von nun 92 Holz mussten Veit Schwarz (554) und Rico Weser (495) nun nochmal alles geben. Trotz der wieder sehr guten Leistung von Schwarz gelang es nur Rico Weser, den Punkt zu sichern. Am Ende des Spieltags gingen die zwei Punkte nach Ottendorf-Okrilla. Für Wülknitz bedeutet die Niederlage aktuell den 4. Tabellenplatz. (R. Hinkelmann)

