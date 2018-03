Niederlage im Kühlschrank Dynamo verliert gegen Darmstadt 0:2 und damit auch den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Der Anfang einer Heimniederlage: Dynamos Niklas Kreuzer (r.) kann das Tor zum 0:1 durch Darmstadts Joevin Jones nicht verhindern. © Robert Michael

Dresden. Der Blick geht wieder nach unten. Die ganz zarten Aufstiegshoffnungen, die nach den eigenen Erfolgen und den Patzern der Konkurrenten zuletzt aufgekommen waren, sind nun wohl endgültig verflogen. Nach der 0:2-Niederlage gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 könnte der Abstand zur Abstiegsregion wieder gefährlich gering werden.

Mit einem Sieg hätte Dynamo zumindest für einen Tag in der Tabelle einen gewaltigen Sprung nach oben machen können. Doch danach sah es am Freitagabend beim ersten Gastspiel der Darmstädter in Dresden überhaupt nur die erste knappe halbe Stunde aus.

Neuhaus bietet die gleiche Startelf wie beim Sieg in Bielefeld auf, und auch das Spiel beginnt ähnlich. Dynamo ist die bessere Mannschaft, kombiniert sicher und schnell über die Flügel, kommt zu dabei auch zu Chancen. Bei der ersten fehlen allerdings einige Meter. Manuel Konrad, der beim 3:3 im Hinspiel alle drei Dresdner Tore erzielt hatte, drischt den Ball aus gut 30 Metern in den K-Block. Die beste Möglichkeit vor der Pause hat Moussa Koné. Nach einem Freistoß von Philip Heise und einer Kopfballablage von Marcel Franke scheitert der Senegalese mit einem spektakulären Seitenfallzieher an Darmstadts Torhüter Daniel Heuer Fernandes.

Das Dynamo-Zeugnis: Entscheidende Aussetzer zurück 1 von 14 weiter Markus Schubert: 3 Zeigt sich mit seinen 19 Jahren wieder erstaunlich abgeklärt. Bei den Gegentoren wird er von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Philip Heise: 5 Findet überhaupt nicht ins Spiel. Ungewohnt fahrig. Kein Wunder, dass das 0 1 über seine Seite fällt, als er den Ball gegen Platte verliert. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Florian Ballas: 4 Liefert eigentlich eine abgeklärte Vorstellung ab, doch als er vor dem 0:1 klären könnte, übermannt ihn die Angst vor einem Eigentor. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marcel Franke: 3 Mal wieder der Turm in der Abwehr. Klärt, was zu klären ist und macht kurz vor dem Halbzeitpfiff per Kopf fast den Ausgleich. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Kreuzer: 4 Auf seiner Seite brennt lange nichts an, doch der Einwurf vor dem 0:2 überrumpelt ihn. Seine Flanken und Standards kommen kaum an. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Manuel Konrad: 3 Ist mit vollem Einsatz bei der Sache und versucht mehrfach, seinen Toren aus dem Hinspiel weitere hinzuzufügen. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Erich Berko: 4 Wechselt mit Horvath regelmäßig die Seite. Sorgt links wie rechts für Schwung, doch wirklich gefährlich wird es nicht. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Hauptmann: 3 Trotz der Kälte schnell auf Betriebstemperatur. Wieselflink und ballsicher, vergibt die Chance zum Anschluss (62.). SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Sascha Horvath: 3 Gegen die größeren Gegenspieler selbstbewusst. Sein Torschuss ist aber zu unplatziert (21.). Muss nach dem 0:2 für Mlapa raus. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Lucas Röser: 4 Läuft viel und setzt auch verlorenen Bällen energisch und anfangs auch erfolgreich nach. Fällt in Halbzeit zwei aber kaum noch auf. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Moussa Koné: 3 Stellt die Darmstädter Verteidigung in Hälfte eins vor Probleme. Seine Großchance kann gerade so entschärft werden. Taucht dann ab. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Haris Duljevic: 4 Empfiehlt sich zunächst für weitere Einsätze, wird mit fortlaufender Spieldauer aber immer überhasteter. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Peniel Mlapa: 3 Kommt als dritter Stürmer und verpasst per Kopf und Direktabnahme den Anschlusstreffer (73./81.). SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Nicht zu bewerten: Aias Aosman(SZ/cdh)

Als die Gäste zum ersten Mal gefährlich vors Dynamo-Tor kommen, steht es 0:1 – die Parallele zum Bielefeld-Spiel ist perfekt. Heise vertändelt den Ball an der Seitenlinie, Felix Platte schaltet schnell, Ex-Dynamo Tobias Kempe spielt flach nach innen, wo Joevin Jones nur noch seinen Fuß hinhalten muss. Eine etwas unglückliche Figur macht dabei auch Innenverteidiger Florian Ballas, der offenbar aus Angst vor einem Eigentor nicht eingreift.

Nach der überraschenden Führung werden die Hessen, die nur eine ihrer letzten 18 Zweitligapartien gewinnen konnten, mutiger und gefährlicher. Begünstigt wird dies durch die nun vielen Fehler, die sich ins Dresdner Aufbauspiel einschleichen. Eine Direktabnahme von Platte lenkt Dynamo-Schlussmann Marcus Schubert gerade noch um den Pfosten (34). Erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff kommen die Schwarz-Gelben wieder zu einer Möglichkeit. Nach einer Ecke rauscht Marcel Franke heran, doch sein Kopfball zischt knapp am Pfosten vorbei.

Kurz nach der Pause versucht es Konrad wieder aus ähnlicher Entfernung, das Ergebnis ist das gleiche. Es klappt halt nicht immer. Dann enden die Ähnlichkeiten zur vergangenen Partie, denn nicht Dynamo erzielt nach 55 Minuten den Ausgleich, sondern die Lilien das 2:0. Nach einer Flanke steht Kempe zwischen Franke und Heise allein, kann in aller Ruhe einköpfen.

„Es wird ein schweres Spiel, allein schon aufgrund der Erwartungshaltung“, hatte Neuhaus angekündigt. Daheim gegen den Tabellenletzten nach den beiden Siegen zuletzt – was soll da schon schiefgehen? „Darmstadt kann jeden Zweitligisten schlagen, die Lage ist für sie alles andere als aussichtslos“, warnte der Trainer vor dem Anpfiff. Nach dem 0:2 wehrt sich Dynamo gegen die drohende Niederlage, Neuhaus bringt mit Peniel Mlapa einen dritten Stürmer, offensiver geht es nicht. Doch der Anschlusstreffer will einfach nicht fallen, Niklas Hauptmann scheitert am SV-Keeper, ein Kopfball von Mlapa geht übers Tor.

Die Darmstädter bringen den Vorsprung – gemessen an ihrer prekären Lage – erstaunlich souverän über die Zeit, haben selbst noch Konterchancen, die größte vergibt Jan Rosenthal.





