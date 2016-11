Niederlage für Große-Team Seit Monaten diskutieren Stadt und Stadtrat, Kitas zu privatisieren. Jetzt scheitert die Abstimmung trotzdem. – Die Ursachen und die Folgen.

OB Holm Große (l.) und die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen diskutieren mit Bürgern im April über die Zukunft der Kitas in Bischofswerda. © Steffen Unger

Auf dem Weg in die Zukunft hat Bischofswerda eine Hürde gerade nicht genommen. Die Fraktionen BfB, Linke und SPD lehnten am Dienstagabend einen Grundsatzbeschluss zur Überleitung aller städtischen Kitas an freie Träger ab. Nur CDU und FDP folgten dem Antrag der Verwaltung auf Ausschreibung. Auch die Stimme von OB Holm Große (parteilos) pro Beschluss reichte nicht für eine Mehrheit. Die Ungewissheit für Erzieherinnen vor allem, aber auch für Eltern wächst nun weiter, der Spielraum zum Gestalten der Kitalandschaft durch die Stadt wird erst einmal kleiner. Frühestens in einem halben Jahr kann der Beschluss wieder aufgerufen werden.

OB sichtbar gereizt

Nach der Entscheidung mit zehn Stimmen für und zehn Stimmen gegen die Beschlussvorlage wirkte der OB sichtbar gereizt. Das zuständige Amt habe über Monate einen Großteil der Arbeitszeit dafür verwandt, die Abstimmung inhaltlich vorzubereiten. Tatsächlich war das Thema, Kindertagesstätten der Stadt abzugeben, schon unter Ex-OB Andreas Erler mehrfach angegangen, aber nie zum Ergebnis geführt worden. Intensiviert wurde die Arbeit durch die miserable Haushaltslage vor einem Jahr. Wenn alles, woran gearbeitet wurde, jetzt mal eben vom Tisch gewischt wird, müsse entschieden werden, „ob wir das weiter leisten können“, sagte der OB. Er kündigte an, im zuständigen Ausschuss werden sich Verwaltung und Stadtrat über das weitere Vorgehen verständigen und er forderte: „Wir müssen Klartext reden!“

Schlamassel mit Ankündigung

Angekündigt hatte sich der Schlamassel. Die Kritiker hatten erwartet, dass das Thema nicht schon im November im Grundsatz entschieden und zunächst im zuständigen Ausschuss ausführlich diskutiert wird. Weil es anders kam, erzwang man sich das jetzt. Erst stellte Hans-Jürgen Stöber (Linke) den Antrag, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. CDU, FDP und OB verhinderten die nötige Mehrheit.

So kam es zur Debatte, in deren Verlauf sich die Gräben in der Sichtweise auf eine mögliche Ausgründung von Kitas offenbarten. Daraufhin stellte nun der OB den Antrag, die Beschlussfassung zu vertagen. Es fand sich dafür keine Mehrheit, denn jetzt kam auch noch Taktik ins Spiel: Jetzt waren es BfB, Linke und SPD, die dagegen stimmten, wohl wissend, dass ihre Stimmen reichen würden, die Abstimmung zum Grundsatzbeschluss zu erzwingen. Und dass es danach auch reichen würde, diesen abschmettern zu können. Ziel erreicht. Stimmung auf dem Tiefpunkt.

Stadt steht vor Zäsur

Aber warum wird gestritten und warum so unerbittlich? Weil die Stadt vor einer Zäsur steht. An der Frage, ob alle oder einige der neun Kindereinrichtungen in Bischofswerda, Großdrebnitz und Schönbrunn ausgegliedert werden, hängt für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Eltern eine Menge: Geld, Qualität, Jobs. Oberbürgermeister Holm Große, Amtsleiterin Sybille Müller, der CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Bernd Grüber und Steffen Grafe von der FDP warben für den Grundsatzbeschluss zur Ausschreibung der Kitas als kleinen ersten, aber wichtigen Schritt auf dem Weg zu Klarheit. Dr. Grüber: „Der Betrieb von Kitas ist keine Kernkompetenz für eine Stadt in der Größe von Bischofswerda.“

Sparen könnte die Kommune, die zum Sparen verpflichtet ist, durch das Abgeben von Kitas, weil Arbeitsprozesse wegfallen. Diese und andere Fakten seien für ihn Grund, zuzustimmen, dass eine Überleitung geprüft wird. „Ob wir alle Kitas überführen, steht für mich noch nicht fest“, sagte Grüber. Ähnlich sagten es OB und Amtsleiterin.

Bei den Plänen geht es um bis zu rund 70 Erzieherinnen der Stadt, die einen neuen Arbeitgeber bekommen würden. Gehaltseinbußen von bis zu mehreren Tausend Euro im Jahr für jede sind erwartbar. „Es geht aber nicht nur um Gehälter, es geht auch um Inhalte“, sagt Linken-Fraktionschefin Simone Keimel. Sie mahnt unter anderem wegen der Horte. Mit Blick auf die Schule der Zukunft gehörten sie eher zur Schule als zur Kita. Ob deswegen Horte mit ausgegliedert werden dürfen, sei erst zu diskutieren. „Deswegen jetzt kein Grundsatzbeschluss“, so Keimel.

Hilft die Überleitung tatsächlich sparen?

SPD-Fraktionschef Frank Kern stellt den Gedanken der Überleitung grundsätzlich infrage. In einem langen Statement seiner Fraktion sagte er unter anderem: „Seit Jahrzehnten werden Kindertageseinrichtungen kommunal betrieben. Plötzlich soll das alles nicht mehr richtig sein? Die Betreuung unserer Kinder ist nicht umsonst kommunale Pflichtaufgabe. Wir wollen uns aber der Umsetzung dieser anscheinend lästigen Aufgabe entledigen.“ Niemand zwinge die Stadt, auf einmal alle Einrichtungen auszugründen. Frank Mehlhose, BfB, unterstützte das zum Teil: „Es muss geklärt werden, was die Verwaltung überhaupt sparen kann. Zahlen liegen nicht vor.“ Mehlhose appellierte an die Erzieherinnen, die Ungewissheit anzunehmen. Niemand könne sie gegenwärtig nehmen.

Die Stadt beruft sich auf das Kita-Gesetz, wonach dem Betrieb durch freie Träger der Vorrang zu geben ist gegenüber kommunaler Trägerschaft. Und darauf, dass eine Sozialauswahl unter Mitarbeitern stattfinden muss, sobald eine Kita nicht zeitgleich auszugründen ist. Alle wissen, was das zur Folge hätte. Teams würden auseinandergerissen, bei der Stadt blieben Kitas mit nur älteren Erzieherinnen.

Dass sich überhaupt bewährte Träger wie Diakonie, Awo oder DRK für Kitas der Stadt finden, ist fraglich. Auch für sie muss sich der Betrieb rechnen. Der Debatte am Dienstagabend folgte nur die Geschäftsführerin des Kreisverbandes der Volkssolidarität. Die Trägerfrage steht auch im Zusammenhang mit den geplanten Kita-Neubauten in Süd und Innenstadt. Dafür werden in den nächsten Jahren von der Stadt mehrere Millionen Euro geplant.

