Niederlage beim Aufsteiger Bischofswerdaer FV verliert mit 1:3 in Merseburg. Frank Zille sorgt mit seinem Anschlusstor kurzzeitig für neue Hoffnung.

Fußball-Oberliga. Als Spitzenreiter reiste der Bischofswerdaer FV am Sonntag zum Aufsteiger nach Merseburg, konnte seiner Favoritenrolle aber nicht gerecht werden. Am Ende stand es aus Sicht der Schiebocker 1:3 (0:2). BFV-Trainer Erik Schmidt setzte dabei die Ex-Dynamos Tom Hagemann und Tommy Klotke auf die Bank. In der 23. Minute ging Merseburg durch einen von Martin Fiebiger verwandelten Foulelfmeter in Führung.

Noch vor dem Wechsel erhöhte der Aufsteiger, weil BFV-Schlussmann Dominik Reissig bei einem Kopfball von Christoph Schulz keine glückliche Figur abgab (35.). In der zweiten Halbzeit kamen Hagemann und Klotke ins Spiel und die Bischofswerdaer durch Frank Zille zum Anschlusstor (71.). Die Hoffnung, wenigstens einen Zähler mitzunehmen, erfüllte sich aber nicht. In der Nachspielzeit sorgte Marc Gnanko vor 142 Zuschauern für die Entscheidung (90.+1).

Gut erholt von der 0:1-Niederlage in Bischofswerda zeigte sich Aufsteiger Chemie Leipzig. Durch Tore von Andy Müller und Florian Schmidt setzten sich die Leutzscher zu Hause vor 1 300 Zuschauern mit 2:0 (2:0) gegen den VfL Halle durch. Überraschend deutlich siegte der VFC Plauen trotz Rückstand gegen den SSV Markranstädt (6:1). Ex-Budisse Carsten Hänsel feierte als Trainer der BSG Wismut Gera mit seiner Mannschaft den ersten Saisonsieg beim FC Carl Zeiss Jena II (3:1). Titelfavorit FC International Leipzig kam in Bernburg zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg. Der Finne Kimmo Markku Hovi (5.) und der portugiesische Torjäger Bocar Djumo mit seinem dritten Saisontreffer (85.) waren erfolgreich. (js)

Bischofswerda: Reissig - Bachmann, Merkel, Meinel, Schikora (72. Klotke), Töppel, Böttger, Cellarius, Zille, Graf und Kubista (46. Hagemann/80. Gries).

