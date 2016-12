Niederauer wählen neuen Bürgermeister Die Amtszeit von Bürgermeister Steffen Sang (parteilos) endet am 14. Juli kommenden Jahres. Deshalb steht 2017 eine Neuwahl an.

Die Amtszeit von Bürgermeister Steffen Sang (parteilos) endet am 14. Juli kommenden Jahres. Deshalb steht 2017 eine Neuwahl an. Der Gemeinderat legte jetzt den 7. Mai als Wahltag fest. Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich werden, so hat dieser frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der Wahl stattzufinden. Es wurde vorgeschlagen, den 21. Mai 2017 als Tag der Neuwahl zu bestimmen.

Nach Informationen der SZ will sich Sang erneut zur Wahl stellen. Weitere Kandidaten sind bisher nicht bekannt. Bei der letzten Wahl 2010 hatte Steffen Sang 1 208 Stimmen, 72,42 Prozent, erhalten. Kontrahentin Bärbel Seefeld (CDU) bekam 460 Stimmen (27,58 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag damals bei 50,4 Prozent.

Steffen Sang trat die Nachfolge von Manfred Schmidt an, der in den Ruhetand ging und zuvor 20 Jahre die Geschicke der Gemeinde lenkte. (SZ/jm)

