Niederau zahlt weiter Begrüßungsgeld

Niederau. Auch im Jahr 2017 wird die Gemeinde Niederau für Neugeborene ein „Begrüßungsgeld“ von 100 Euro zahlen. Dieser symbolische Willkommensgruß wird allen Eltern von Neugeborenen in der Gemeinde Niederau überreicht. Der Gemeinderat hatte dies bereits im Jahr 2011 beschlossen, nachdem der Landkreis kein solches Begrüßungsgeld mehr zahlte. Das Geld wird auf Antrag in zwei Teilbeträgen zu jeweils 50 Euro ausgezahlt. Voraussetzung dafür ist, dass das im Jahr 2017 geborene Kind auch in der Gemeinde Niederau wohnhaft ist. Der erste Teil des Begrüßungsgeldes wird bei Nachweis der Geburt des Kindes und der zweite Teil bei Nachweis der regulären Vorsorgeuntersuchungen für Kinder bis zum sechsten Lebensmonat ausgezahlt.

Im vergangenen Jahr kamen in der Gemeinde Niederau 34 Mädchen und Jungen zur Welt, die das Begrüßungsgeld erhielten. Demgegenüber standen allerdings 27 Sterbefälle. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass in der Gemeinde mehr Einwohner gestorben sind, als geboren wurden. (SZ/jm)

