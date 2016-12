Handball Niederau steht im Viertelfinale Im HSV-Pokal setzt sich der SV im Achtelfinale gegen die SG Oberlichtenau mit 33:28 durch.

Wieder einmal ging die Auswärtsfahrt nach Pulsnitz, diesmal aber um gegen die SG Oberlichtenau im HVS-Pokal Achtelfinale anzutreten. Niederau starte mit einer offensiven Abwehr, durch die viele Bälle gewonnen wurden. Allerdings war die Chancenauswertung im Angriff katastrophal. Hinzu kamen viele technische Fehler. Damit hielt man den Gegner im Spiel, anstatt schon in der ersten Halbzeit das Spiel zu entscheiden – dennoch ging es mit einem 17:14 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit war ein ähnlicher Spielverlauf zu sehen, jedoch blieb der Vorsprung bestehen. Dadurch hatte der Trainer die Möglichkeit, auch Spielern eine Einsatzmöglichkeit zu geben, die aus den verschiedensten Gründen in dieser Saison noch nicht so viel gespielt hatten. Insgesamt war es eine kämpferisch gute Leistung, in der immer wieder spielerische Lichtblicke und sehenswerte Angriffen auftauchten. Alle Spieler brachten sich gut ein, besonders auch Nachwuchstalent Max Wustlich, der sich mit einem Treffer sogar in die Torschützenliste eintragen konnte.

Am Ende stand ein 28:33 auf der Anzeigetafel und damit der erstmalige Einzug ins Viertelfinale des HVS-Pokal für den SV Niederau. (Lessig)

Für den SVN spielten: S. Schwigon & P. Steinert (Trainer), P. John & F. Heyne (Tor), P. Lessig 4 (1), R. Haberstock 8, C. Fetzer 4, M. Lässig, M. Kriegel 10 (4), P. Fetzer 2, M. Wustlich 1, R. Ritter, C. Nichterlein 1, M. Kirste 3.

zur Startseite