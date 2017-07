Niederau senkt die Elternbeiträge Die Kosten sinken um 14 Euro pro Kind und Monat. Dennoch wird es kaum billiger.

Normalerweise könnten sich Eltern aus der Gemeinde Niederau, deren Kinder in einer Einrichtung betreut werden, freuen. Ab August sinken nämlich die Elternbeiträge. Für neun Stunden Betreuung in der Kinderkrippe sind dann monatlich 191 Euro zu zahlen. Bisher sind es 205 Euro. Im Kindergarten sind für die gleiche Betreuung 111 Euro anstatt bisher 125 Euro zu zahlen. Und für sechs Stunden im Hort sinkt die Gebühr von 75 auf 61 Euro.

Dennoch wird es nur theoretisch billiger. Wie so oft steckt der Teufel im Detail. Praktisch bleiben die Preise, wie sie sind, denn was auf der einen Seite weniger wird, wird auf der anderen wieder draufgeschlagen. Grund ist eine geänderte Abrechnung. Künftig ist eine Versorgungspauschale in Höhe von 14 Euro monatlich pro Kind fällig. Das ist also genau die Summe, um welche die Beiträge gekürzt wurden.

„In unseren Kindereinrichtungen ist Personal beschäftigt, das für die Essensversorgung zuständig ist. So arbeiten in Oberau zwei Küchenkräfte je 30 Stunden wöchentlich. Diese Personalkosten wurden bisher in die Betriebskosten eingerechnet. Das ist aber nicht zulässig. Damit wir rechtskonform agieren, wurden diese Kosten jetzt herausgerechnet und müssen extra bezahlt werden“, erklärt Bürgermeister Steffen Sang (parteilos).

Und dennoch wird es ein klein wenig günstiger für die Eltern. Denn eine Versorgungspauschale gab es auch bisher schon. Diese betrug drei Euro im Monat und war für Getränke, Kekse oder Ähnliches außerhalb der Mahlzeiten bestimmt. Diese fällt jetzt weg beziehungsweise ist in der neuen Versorgungspauschale mit eingerechnet. Die Eltern sparen also jetzt pro Kind und Monat drei Euro in den angeführten Beispielen. „Wir wollten die Eltern durch die neue Berechnung nicht zusätzlich belasten“, so der Bürgermeister.

