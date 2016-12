Niederau jubelt auswärts Männer des SV 1891 setzten sich in Pulsnitz 28:25 (11:11) durch und stehen jetzt auf Rang sieben.

Die Handball-Männer des SV Niederau 1891 feierten in der Verbandsliga, Staffel Ost einen 28:25 (11:11)-Erfolg beim HSV 1923 Pulsnitz.

Die ersten Viertelstunde lief es für die Gäste nicht besonders gut und es gelangen nur zwei Treffer. Die Wurfauswahl war denkbar ungünstig, die Würfe an sich überhastet und ohne Vorbereitung. Durch die stabile Abwehr konnte Niederau in der Folge im Angriff aber wieder etwas Sicherheit gewinnen. Die Gäste holten Tor um Tor auf und kämpften sich bis zur Pause auf ein 11:11 heran. In der zweiten Halbzeit wirkten die Niederauer von Anfang an sicherer, auch aufgrund der guten Leistung von Torhüter Philip John. So wurde das Spiel letztendlich glanzlos mit 28:25 gewonnen. Einsatz und Kampf waren vorbildlich. Selbst die etwas eigenartige Verteilung der Zeitstrafen (9:4 gegen Niederau) steckten die Gäste relativ unbeeindruckt weg.

Schon am kommenden Samstag geht es für die Niederauer wieder nach Pulsnitz. Im HVS-Pokal ist ab 17 Uhr die SG Oberlichtenau der Gastgeber für den SV 1891. (TL)

Der SV Niederau spielte mit: S. Schwigon (Trainer); P. John, M. Lehmann/2, P. Lessig/5, Kirste/4, C. Fetzer, Große, Lässig, Kriegel/8, P. Fetzer/1, Langner, Ritter/4, Nichterlein/1, Haberstock/3.

