Nieder Seifersdorfer Ölhändler im Glück Von der Insolvenz eines Mitbewerbers profitiert der Mineralölhandel Bretschneider, der mit BP einen starken Partner hat.

Sandro Bretschneider (rechts) leitet den Mineralölhandel in Nieder Seifersdorf. Hier steht er neben Tankwagenfahrer Karsten Schur. Zum Firmenverbund gehören unter anderem der Brennstoffvertrieb, ein BHG-Laden mit vielen Tante-Emma-Laden-Angeboten und der Meisterbetrieb für Sanitär, Heizung und Elektro. © André Schulze

In den vergangenen Wochen haben sich noch mehr Kunden in der Firmenzentrale beim Mineralölvertrieb Bretschneider in Nieder Seifersdorf gemeldet, als sonst. Grund sind auch die Probleme bei der Firma Mineralöl Schneider aus Meißen. Die hatte Ende Februar Insolvenz angemeldet. Betroffen sind sämtliche Standorte, darunter die Görlitzer Niederlassung, die seit fast sechs Jahren im Gewerbegebiet Markersdorf ansässig ist. Das bestätigt der Insolvenzverwalter in Dresden, Rechtsanwalt Olaf Seidel. Er sagt aber auch, dass der Geschäftsbetrieb vollumfänglich weitergeführt werde. Es gebe keinerlei Einschränkungen und gemeinsam mit dem Unternehmer laufe ein kontrollierter Verkaufsprozess. Die Lieferfähigkeit von Heizöl, Diesel und Schmierstoffen sei wieder vollkommen hergestellt.

Doch welche Auswirkungen diese Insolvenz auf manche Schneider-Kunden hat, das bekommen die Kundenbetreuerinnen in Nieder Seifersdorf zu hören. Ein oft genannter Grund ist das Thema Wärmeabo. „Da gibt es Einzelschicksale, die sind gar nicht lustig. Manche Betroffene kenne ich persönlich“, sagt Sandro Bretschneider, der gemeinsam mit seinem Vater Frank als Einzelunternehmer den Firmenverbund Bretschneider führt. Beim Wärmeabo handelt es sich um ein Angebot. Kunden zahlen über das gesamte Jahr hinweg monatlich einen bestimmten Betrag im Voraus, mit dem dann der tatsächliche Lieferpreis verrechnet wird. Eigentlich haben damit Kunden eine rechenbare Größe.

Doch im Falle des insolventen Meißener Mineralhandels sind die eingezahlten Raten jetzt Teil der Insolvenzmasse. „Aus einer Insolvenz heraus müssen alle Gläubiger gleich behandelt werden. Es gibt keine Möglichkeiten, die Wärmeabos auszubezahlen“, erklärt der Insolvenzverwalter Olaf Seidel. Er bekomme viele Anrufe deswegen und es seien auch wirkliche Härtefälle darunter, sagt der Rechtsanwalt gegenüber der SZ.

Als Katastrophe bezeichnet Sandro Bretschneider die Verluste der Schneider-Kunden. „Für unsere Branche ist es das schlechteste, was passieren kann“, sagt Sandro Bretschneider. Auch bei ihm werde angefragt, ob das Wärmeabo sicher sei. Aber der Firmenverbund aus Nieder Seifersdorf habe eine ganz andere Konstellation als das Meißner Unternehmen. „Wir haben BP als Partner im Rücken. Wenn da was wäre, ginge wohl auch Deutschland unter“, stellt der Nieder Seifersdorfer klar. Der Mineralölteil des Firmenverbundes Bretschneider ist ein Agenturbetrieb der Mobene Aral, die wiederum eine Tochtergesellschaft von BP ist.

Links zum Thema Kommentar: Bodenständig und sympathisch

Das Problem des Meißner Mineralölhändlers hat den Nieder Seifersdorfern nicht nur viele Anfragen sondern auch neue Kunden beschert. „Wir werden aber jetzt keine Werbekampagne starten. Wir sind auf dem Markt sehr präsent. Die Kunden von Schneider wissen, dass es uns gibt“, sagt Sandro Bretschneider. „Unsere Mitarbeiter sprechen die gleiche Sprache wie unsere Kunden. Die Zufriedenheit unserer Kunden trägt uns als Firma weiter“, so der Firmenchef. Die Bretschneider-Firmenphilosophie „aus der Region für die Region“ geht auf. Mit einem dreimal jährlich erscheinenden Kundenmagazin mit dem Titel „Der Energielieferant“ stellt sich der Firmenverbund nicht nur bei den Kunden vor, er informiert über Neuigkeiten und Angebote, bringt Rätsel, Basteltipps für Kinder, räumt Partnerfirmen und Unternehmen aus der Nachbarschaft Platz ein. In einer Auflage von 8 500 Stück wird das Magazin gedruckt und verteilt.

Fast überrannt wurden die Firmen aus dem Gewerbedreieck Waldhufen, wie das Gelände der ehemaligen BHG in Nieder Seifersdorf genannt wird, Ende September 2016. Das Gewerbefest des Firmenverbunds Bretschneider, der Firma Saxonar, der Firma D. Scholz Autohandel & Service und der Firma GRS Trans Gerd Reiner Scholz soll deshalb auch wiederholt werden. Ob dann möglicherweise auch Mitarbeiter von Mineralöl Schneider zum 25-köpfigen Bretschneider-Team gehören, steht noch fest. Denkbar sei das, so Sandro Bretschneider. Bewerbungen liegen einige vor.

zur Startseite