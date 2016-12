Nie wieder Kummerkasten WDR-Nachttalker Jürgen Domian war ein verständnisvoller Ratgeber, konnte aber auch ungehalten werden. Jetzt hört er auf und will schnell ein Tagmensch werden.

Für Schlaflose und Sorgengeplagte kaum vorstellbar, doch nun ist es so weit: In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember wird Domian zum letzten Mal mit seinem Telefontalk auf Sendung sein. Seinen Rückzug hatte er vor anderthalb Jahren angekündigt. © 19950619

In fast 22 Jahren hat er mehr als 20 000 Anrufe entgegengenommen. Immer offen und authentisch, nie überheblich: Jürgen Domian moderiert seit 1995 von montags bis freitags jede Nacht das 1Live-Talkradio „Domian“ und ist damit auch im WDR-Fernsehen zu sehen. Am Freitag dieser Woche ist endgültig Schluss. „Es ist eine Mischung aus Wehmut und der Gewissheit, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mit der Sendung aufzuhören", sagte er.

Nach so vielen Jahren Nachtschicht möchte der 58-Jährige endlich wieder „ein normales Leben" führen. Nacht für Nacht hat sich Domian mit den skurrilsten Anrufern auseinandergesetzt. So meldete sich „Charly" auf einem eingeschmuggelten Handy aus dem Knast. Mit einem Scientologen diskutierte Domian über die „Perfektionierung der Gehirnwäsche". Versuchte Trost zu spenden, wenn ihm weinende Eltern vom Tod ihrer Kinder erzählten. Und er ekelte sich nicht, als ihm „Kathrin" (24) berichtete, dass sie auf eitrige Pickel steht.

Auf alle seine Anrufer, die zwischen 11 und 96 Jahre alt waren, stellte er sich ein. Meist reagierte er verständnisvoll, doch konnte er auch wütend und ungehalten werden. Etwa dann, wenn er mit Anrufern wie „Nicole" (29) telefonierte, die seit ihrem 16. Lebensjahr von Sozialhilfe lebt und mit fettigen Haaren zu Jobinterviews geht, damit sie niemand nimmt. Ihre vom Staat bezahlte Wohnung hat sie untervermietet. „Du zockst uns ab, betrügst und arbeitest schwarz", warf Domian ihr vor. „Kannst du nicht verstehen, dass wir da alle sehr wütend sind?"

Deutliche Worte fand „er auch bei getürkten Anrufen. Etwa als „Angelika" (22) anrief, um von ihrer Zeit auf der Straße zu erzählen. Sie sei von ihren Eltern geschlagen und rausgeschmissen worden und dann mit 18 schwanger geworden. Als sie sich in Widersprüche verwickelte, fing sie schließlich an, ihn zu beschimpfen und auszulachen. Domian blieb gelassen, stutzte sie aber zurecht: „Über so was macht man keine so üblen Scherze. Denn es gibt viele Leute in so einer Situation, denen es wirklich schlecht geht."

Nur ein einziges Mal in der ganzen Zeit fehlten ihm die Worte. Als ihm der 24-jährige „Simon" von seiner schweren Krebserkrankung im Endstadium erzählte, kämpfte Domian mit den Tränen. Er war so betroffen, dass er nach dem Gespräch 30 Sekunden vergeblich versuchte, die Moderation wiederaufzunehmen. Erst nach einem eingespielten Musiktitel ging es weiter. Gespräche wie dieses lassen Domian nach eigenem Bekunden demütig werden: „Bei so viel Elend verschwinden meine eigenen Probleme im Nichts." Schon lange gilt der studierte Germanist, Philosoph und Politologe, der beim WDR einst als Kabelträger anfing, als „Institution" (Frankfurter Rundschau), als „Kummerkasten der Nation" (Die Welt), als „Vertrauenslehrer und Nachtstimme des deutschen Fernsehens" (Die Zeit).

Und was wird jetzt aus all denen, die bald nicht mehr bei ihm anrufen können? „Wir bekommen in der Tat seit Monaten Unmengen von Mails, in denen die Menschen ihre Sorge ausdrücken, demnächst keine Anlaufstelle mehr zu haben. Und das tut mir von Herzen leid", sagt Domian. Eine Nachfolgesendung plant der WDR nicht. Ihm bleibe nichts weiter, als Menschen in großer Not auf die Telefonseelsorge zu verweisen.

In seinem neuen Leben geht Domian ab Januar erst mal auf Talk-Tournee. „Darauf freue ich mich schon sehr." Denn dann bekommt er seine Fans endlich auch mal zu sehen. Außerdem will er sich mehr dem Bücherschreiben widmen. (epd)

