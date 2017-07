Nie das Vertrauen zueinander verloren Vor 60 Jahren herrschte sommerliches Wetter. Warum das die 78-jährige Christa noch weiß? Weil sie damals Ja zu ihrem Horst gesagt hat.

Vor 60 Jahren haben Christa und Horst Bachmann in der Jänkendorfer Kirche geheiratet. Heute blicken sie auf ein erfülltes gemeinsames Leben zurück. © B. Donke

„Der 6. Juli 1957 war wirklich ein sehr schöner Tag“, erinnert sich Christa Bachmann. Die Sonne strahlte nur so, als sie dem zwölf Jahre älteren Horst in der Jänkendorfer Kirche vor Pfarrer Wollstedt das Ja-Wort gab: „Da hing der Himmel voller Geigen für uns.“

Kennengelernt haben sich die beiden zwei Jahre zuvor auf den Feldern der LPG Wiesengrund. Horst hatte dort als Traktorist der Maschinen-Ausleih-Station zu tun, während Christa als Bäuerin auf dem Acker arbeitete. Dabei warfen sie einander erste neugierige Blicke zu. Bald wurden erste Kontakte geknüpft und schon bald gab es den ersten Kuss. „Danach folgte eine wunderbare Zeit, in der wir jung und verliebt waren“, sagt Christa heute noch mit einem Lächeln auf den Lippen.

Christa stammt aus dem Kodersdorfer Ortsteil Wiesa, wo sie aufwuchs und nach der Schulzeit bis zur Gründung der LPG auf dem elterlichen Hof arbeitete. Horst wurde in Jänkendorf geboren und ging nach der Schule in Stellung bei einem Bauern. Kurz vor Kriegsende wurde er noch zur Wehrmacht einberufen und geriet in amerikanische Gefangenschaft, aus der er bald entlassen wurde und nach Jänkendorf zurückkehrte. Nach der Hochzeit bezog das junge Ehepaar eine Wohnung in Jänkendorf.

Doch das gemeinsame Leben bescherte nicht nur schöne Zeiten. Der Alltag bestand vor allem aus Arbeit auf den Feldern der LPG, in der Maschinen-Ausleih-Station oder auf dem eigenen Grundstück. 1960 kam mit Ramona die erste Tochter zur Welt. Ihr folgte vier Jahre später Annette. So wurde die Wohnung schnell zu klein und die vierköpfige Familie zog in das Haus auf dem Grundstück am Schwarzen Schöps von Horsts Eltern. Dort bauten sie 1969/70 Haupthaus und Wirtschaftsgebäude aus und um. In dem schmucken Wohnhaus lebt das Ehepaar noch heute.

„An erholsamen Urlaub und große Reisen war nicht zu denken“, sagt Christa Bachmann. Zumal das Ehepaar als Nebenerwerb auf seinem Grundstück zahlreiche Kleintiere hielt, die regelmäßig versorgt werden wollten.

Christa ging nach der Geburt der beiden Töchter als Köchin in die Küche. Später betreute sie bis zum Eintritt ins Rentenalter die Tankstelle. Horst hatte sich zum Fahrer für den LPG-Bus qualifiziert. Bis zum Vorruhestand fuhr er die Arbeiter der Agrargenossenschaft Jänkendorf zu ihren Arbeitsplätzen und wieder zurück.

„In schlechten Zeiten hat uns die Arbeit zusammengeschweißt“, sagt Christa Bachmann nach dem Geheimnis von 60 Ehejahren gefragt. „Wir haben immer Rücksicht auf den anderen genommen, uns geachtet, auch mal verziehen und nie das Vertrauen zum anderen verloren.“

In den ersten Rentenjahren unternahmen die beiden noch einige Reisen. Jetzt kümmert sich Christa vor allem um den Garten, pflegt das Grundstück und ist mit dem Fahrrad unterwegs.

Zur Familie gehören inzwischen neben den beiden Töchtern auch fünf Enkel und vier Urenkel.

zur Startseite