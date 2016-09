Nicolaner ist insolvent Das Tagungshotel und Restaurant bleibt trotzdem geöffnet.

Das über die Grenzen Döbelns bekannte Hotel „Zum Nicolaner“ in Obergoseln hat Insolvenz angemeldet. © DA

Der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des Hotels und Restaurants „Zum Nicolaner“ in Obergoseln, Wolfram Nicolai, hat beim Amtsgericht Chemnitz in dieser Woche einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Tobias Hohmann von der Kanzlei Flöther & Wissing bestellt. Als Grund für die Zahlungsunfähigkeit gibt der Verwalter das Zerwürfnis mit einem Darlehnsgeber an.

Das seit 22 Jahren bestehende und über die Grenzen Döbelns bekannte Hotel sei ausgebucht. „Der Geschäftsbetrieb des gut geführten Betriebes wird zusammen mit den engagierten und langjährigen Mitarbeitern uneingeschränkt aufrechterhalten“, so Tobias Hohmann. Die Löhne der Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld bis Ende Oktober gesichert.

Der Insolvenzverwalter ist aufgrund der bereits laufenden Verhandlungen mit Investoren zuversichtlich, auch über den Jahreswechsel hinaus den Geschäftsbetrieb nahtlos fortführen zu können. „Auch in der Insolvenz soll der Charakter des Hauses mit seiner regionalen Küche und gutem Service beibehalten werden“, so Tobias Hohmann. (DA/je)

