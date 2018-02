Nico Walther steht wieder auf Bei den Olympischen Spielen lieferte der Bobpilot einen Krimi ab. Jetzt meldet er sich im sozialen Netzwerk. Eine klare Ansage.

zurück Bild 1 von 2 weiter An dieser Stelle schnappten auch die Fans vorm Fernseher nach Luft: Bobpilot Nico Walther und Anschieber Christian Poser stürzen nach der Zieldurchfahrt. © dpa An dieser Stelle schnappten auch die Fans vorm Fernseher nach Luft: Bobpilot Nico Walther und Anschieber Christian Poser stürzen nach der Zieldurchfahrt.

Nico Walther wuchs in Altenberg auf und lebt inzwischen in Dresden. Er trainiert beim BSC Sachsen Oberbärenburg.

Altenberg/Pyeongchang. Vielen Fans im Osterzgebirge stockte mehrfach der Atem, als Nico Walther vom BSC Sachsen Oberbärenburg durch den Eiskanal im südkoreanischen Pyeongchang bretterte. Selbst im Sturzflug steuerte er bei den Olympischen Winterspielen den Zweierbob noch überraschend auf Goldkurs, dann verlor er tags darauf seine Führung und landete in den Finalläufen auf dem undankbaren vierten Platz. Es hat ihn gewurmt, das war ihm vor den Fernsehkameras anzusehen. Das sagte er auch klipp und klar, so wie man es von ihm kennt. Am Dienstag nun meldete er sich über Facebook bei seinen Fans. Was er im sozialen Netzwerk schrieb, ist eine klare Ansage.

„Ein Bild was mehr sagt als 1 000 Worte!“, notierte das Bobteam Walther unter ein Foto, das den spektakulären Sturz mit seinem Anschieber Christian Poser bei der Zieldurchfahrt zeigt und bei dem sich zum Glück niemand verletzte. Und weiter ist in rasch getippten Buchstaben zu lesen: „Nun heißt es aufstehen und kämpfen für den 4er. Der 4. Platz ist ein hartes Ergebnis, dennoch das beste was wir jemals bei einem Großereignis im 2er eingefahren haben. Die Vorfreude auf das 4er Rennen steigt bei uns mit jeder Minute.“

Bobpilot Nico Walther steht wieder auf, schüttelt die Niederlage ab, wie es seine Weggefährten schon kurz nach der Entscheidung am Montagnachmittag hofften. Sie hatten sich in der Panoramabaude an seiner Trainingsbahn in Altenberg zum Public Viewing versammelt und beiden Athleten vom BSC Sachsen Oberbärenburg – Nico Walther und Francesco Friedrich – die Daumen gedrückt. Freilich haben sie nicht nur von Herzen Friedrich die Medaille gegönnt, sie hätten auch gern Nico Walther auf dem Treppchen gesehen. Aber so ist nun mal Sport. Bobbahn-Chef Matthias Benesch, einst selbst erfolgreicher Bobpilot, weiß, wie sich das anfühlt. Trotzdem machte er Nico Walther sofort Mut. „Er muss sich jetzt überhaupt nicht grämen“, so Benesch. „Vierter bei den Olympischen Spielen zu werden, ist ein guter Platz.“ Nico habe bei seiner olympischen Premiere eine super Leistung erbracht. „Er zählt jetzt im Vierer zu den Favoriten und ist ein Medaillenkandidat.“ Das sieht Harald Czudaj, der 1994 in Lillehammer im Vierer das erste olympische Bob-Gold überhaupt ins Osterzgebirge holte, ähnlich. „Nico hat seine Chance nun noch im Vierer, da bin ich zuversichtlich“, sagte er.

Auch auf Facebook melden sich Fans und stärken Nico Walther den Rücken. So schreibt Steffi Grafe: „Auch wenn eine Medaille zum Greifen nah war, so ist der 4. Platz doch spitze bei den Olympischen Spielen. Seid stolz auf das, was ihr leistet. Und dann greift ihr im Vierer an. Wir drücken euch die Daumen, zusammen mit dem Schützenhaus Lindenhof.“

Jetzt ist aber erst einmal Stephanie Schneider aus Oberbärenburg an der Reihe. Sie liegt im Zweierbob nach zwei Läufen auf dem dritten Rang.

Die Viererbob-Entscheidung fällt am Sonntag

