Nichts zu meckern Vor der WM-Quali gegen Tschechien verzichtet Kapitän Manuel Neuer auf eine Grundsatzrede, erwartet aber einiges.

Um die Tschechen am Sonnabend schon früh aus dem Spiel zu nehmen, trainiert die deutsche Nationalmannschaft im Stadion von St. Pauli viele Rhythmuswechsel und Überraschungsmomente. Nicht immer geht es dabei synchron zu. © dpa

Die Schuhe von Mats Hummels, Thomas Müller oder Mesut Özil werden dieser Tage in der „Meckerecke“ geschnürt. So nennt sich einer von vielen originellen Plätzen im schmucken Millerntorstadion, in dem die deutschen Nationalspieler am gestrigen Donnerstagvormittag erneut trainierten. Aus dem Bus stiegen die Akteure noch in flauschigen Turnschuhen, die bunten Fußballtreter wurden erst im Eck auf den Betonstufen der Gegengeraden angezogen. Darüber prangte jenes braune Spruchband, das auf die alten Zeiten der Kultstätte für den Kiezklub zurückgeht.

Aus der legendären „Meckerecke“ und einer intensiven Trainingseinheit ging es für ein Trio der DFB-Auswahl mit kurzem Zwischenstopp am Mannschaftshotel an der Alster direkt in den Stadtteil Wandsbek, dessen rote Backsteinsiedlungen aus den 50er-Jahren bis heute prägend geblieben sind. Kapitän Manuel Neuer wurde mit den England-Legionären Ilkay Gündogan und Shkodran Mustafi jedoch in das verglaste Foyer eines Autohauses geführt, um Auskunft über die WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien am Sonnabend in Hamburg und gegen Nordirland drei Tage später in Hannover zu geben.

Zwei wichtige Spiele habe man da vor der Brust, meinte Torwart Neuer, „die Tschechen sind auf dem Papier der stärkste Gegner.“ Aber ohne sein Gegenüber Petr Cech, der genau wie Altmeister Tomas Rosicky mit dem frühen EM-Aus seinen Rücktritt erklärte, wartet auf den Weltmeister ein weitgehend namensloses Ensemble. Allerdings warnte Joachim Löw davor, die Aufgabe gegen die nur auf Weltranglistenposition 33 stehenden Tschechen als Pflichtnummer anzugehen. „Sie haben gute Individualisten und eine Mannschaft, die sicherlich auch die Ambition hat, bei der WM 2018 dabei zu sein“, sagte der Bundestrainer über den „härtesten Gruppenkontrahenten“. Trainiert wird dieser von Karel Jarolim, dem Vater des ehemaligen HSV-Spielers David Jarolim.

Ein neues Pfeifkonzert vermeiden

Für Neuer ist aber trotzdem klar: „Jetzt geht es um Zählbares. Gerade bei den Heimspielen wollen wir sechs Punkte bei uns behalten.“ Man wolle aber auch guten Fußball bieten, „sodass jeder zufrieden nach Hause geht und es kein Pfeifkonzert gibt.“ Mehr Mahnung an die Mitspieler muss von seiner Seite nicht sein. „Von mir gab und gibt es keine Grundsatzrede.“

Vor zwei Jahren hatte sich die hanseatische Kundschaft bei einem durch das Pokalfinale Bayern gegen Dortmund völlig entwerteten Freundschaftsspiel gegen Polen lautstark über den Auftritt der zweiten und dritten Garde bei dem torlosen Remis mokiert. Diesmal aber kommt die erste Elf zum Einsatz, „und es liegt an uns, die Zuschauer von Anfang an mitzunehmen“, fordert Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff. Vor ausverkauftem Haus erwartet auch Bundestrainer Joachim Löw einen Sieg, dem gegen Nordirland noch ein Pflichterfolg folgen soll.

Im Idealfall könnte der 56-Jährige dann die November-Termine gegen San Marino – bei dem es ebenfalls um Punkte in der WM-Qualifikation geht – und dem prestigeträchtigen Freundschaftsspiel in Italien bereits als erweitertes Experimentierfeld nutzen. Sein neuer Kapitän sprach sich übrigens gestern dafür aus, der Trainer möge doch seinen bis 2018 laufenden Vertrag verlängern. „Er hat die Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren weitergebracht“, erklärte Neuer. Löw habe viel Erfolg und sei mit der Moderne mitgegangen: „Viele Trainer bleiben stehen, aber er lässt immer neue Ideen einfließen.“

Löws aktuelle Wunschformation erscheint in diesen Herbsttagen fast in Stein gemeißelt wie der Fußabdruck von Uwe Seeler am Volksparkstadion. Vor Neuer werden wieder Mats Hummels und Jerome Boateng verteidigen, zu denen selbst Arsenals 40-Millionen-Einkauf Mustafi „hochschaut“. Die Außenverteidiger Joshua Kimmich und Jonas Hector sind inzwischen fast konkurrenzlos, und Gleiches gilt für die Doppel-Sechs mit Sami Khedira und Toni Kroos – Gündogan übt sich als Rückkehrer in Geduld. Auch die Offensivbesetzung dürfte die gleiche sein wie beim 3:0 in Norwegen zum Qualifikationsauftakt. Mario Götze und Julian Draxler, Thomas Müller und Mesut Özil inszenierten vor einem Monat an einem lauen Spätsommerabend in Oslo ein schwer durchschaubares Wechselspiel.

Mit Mentalität und Vorbereitung

„Mit Mario Gomez fehlt uns der klassische Stürmer, dann müssen wir vorne sehr flexibel sein und ein paar Ideen haben“, sagt Neuer. „Aber wir sind flexibel vorne. Nicht nur die offensiven Spieler können Tore erzielen.“ In den zwei Übungseinheiten im Stadion von St. Pauli lag ein Schwerpunkt auf einer Verbesserung der Effizienz im Torabschluss. Immer wieder ließ Löw am Millerntor Toraktionen üben. „Das ist immer auch eine Sache der Konzentration, der Mentalität und der Vorbereitung, im Training Wettkampfsituationen herzustellen“, sagte der Bundestrainer.

Viele Rhythmuswechsel und Überraschungsmomente sind vonnöten. Wenn die Mannschaft dabei nur halbwegs so verwirrend kombiniert, wie die Hütchen und Stangen allein zum Aufwärmprogramm am Millerntor ausgelegt waren, dann dürfte der Gegner rasch die Orientierung verlieren. Und dann gibt es auch nichts zu meckern. Zumal im Volkspark dafür keine extra Stadionecke ausgewiesen ist.

