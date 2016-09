Nichts zu holen im zweiten Versuch Manchester City lässt Borussia Mönchengladbach keine Chance. Der BVB startet mit Bestmarke.

Lehrstunde nach dem Donnerwetter: Borussia Mönchengladbach hat von Pep Guardiola und Manchester City die Grenzen aufgezeigt bekommen. 24 Stunden nach der Absage des ersten Champions-League-Gruppenspiels wegen eines heftigen Unwetters verlor der Fußball-Bundesligist im Etihad Stadium mit 0:4 (0:2) und war damit noch gut bedient. Für die Citizens war es der siebente Erfolg im siebenten Pflichtspiel unter Guardiola. „Der Wucht und Klasse des Gegners waren wir nicht gewachsen“, konstatierte Trainer André Schubert. Torhüter Yann Sommer resümierte: „Sie haben uns in allen Belangen geschlagen, waren stabiler und aggressiver. Vielleicht hat uns der Mut gefehlt. So kannst du nicht gewinnen.“ Die Vorkommnisse vom Vortag hätten keine Rolle gespielt. „Das Wetter wollte nicht. Darauf mussten wir uns anpassen.“

Die beste Nachricht bot nach dem großen Regen am Vorabend der Blick in den Himmel. Kurz vor dem Anpfiff ging hinter dem bei weitem nicht vollen Stadion die Sonne unter. Die Wolken leuchteten rosa. Der Rasen war in perfektem Zustand und wurde sogar noch bewässert. Bloß der Gästeblock war leerer: Viele Fans konnten nicht mehr umdisponieren und verpassten den zweiten Versuch. Von den ursprünglich etwa 1 700 Zuschauern blieben rund 400 übrig. Sportdirektor Max Eberl begrüßte sie hinter dem Tor teils per Handschlag. Nicht genutzte Eintrittskarten erstattet der Klub. Neben dem Anhang bekam auch die Mannschaft erhebliche Planungsprobleme. So verschob der Verein den Rückflug auf Donnerstagmorgen. Am Nachmittag trainiert das Team bereits wieder.

Derweil meldete sich Borussia Dortmund mit seinem höchsten Sieg in der europäischen Eliteliga nach einer Saison Pause furios zurück und bescherte Trainer Thomas Tuchel ein erfolgreiches Debüt in der kontinentalen Königsklasse. Beim 6:0 (3:0) über Legia Warschau machte der BVB am Mittwochabend gleich einen großen Schritt auf dem Weg in Richtung Achtelfinale. „Schöner hätte die Premiere nicht laufen können“, sagte Tuchel. „Daran erinnern wir uns gern.“ Mario Götze ergänzte: „Wir haben gut gespielt, waren von der ersten Minute an da. Das war wichtig nach dem Wochenende.“ Seinen Treffer bewertete der Torschütze nicht über. Er fühle sich gut und freue sich auf jedes Spiel. „Am wichtigsten waren die drei Punkte.“ (dpa)

