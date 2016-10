Nichts zu holen beim Spitzenreiter Die Füchse müssen sich in Bietigheim mit 1:3 geschlagen geben. Die Entscheidung fiel allerdings erst spät.

Dennis Swinnen konnte gestern Abend in Bietigheim als einziger Fuchs über ein Tor jubeln. © Thomas Heide

Nachdem die Füchse in den jüngsten beiden Spielen in die Verlängerung mussten, gegen Bad Nauheim gar ins Penaltyschießen, stand gestern Abend die Frage: Wie würden die Lausitzer beim klaren Spitzenreiter der DEL 2 mithalten können?

In den ersten Minuten des Startdrittels schien die Antwort klar: Bietigheim stürmte, die Füchse hatten ihre liebe Not. Fast folgerichtig gingen die Gastgeber durch Max Prommersberger in Führung. Das Tor schien jedoch wie ein Weckruf für die Lausitzer, die plötzlich selbst aufdrehten. Ihr erstes Powerplay nach rund elf Minuten – Marcus Sommerfeld von den Steelers saß zwei Minuten auf der Strafbank – ließen die Füchse noch ungenutzt. Kaum zwei Minuten später war es dann einmal mehr Dennis Swinnen, der für die Füchse den Puck ins gegnerische Tor drückte. Es war dies das 100. Tor, das die Lausitzer insgesamt gegen Beetigheim erzielten.

Vom Ausgleich beflügelt, wollten es die Füchse nun wissen. Aber sowohl Jakub Svoboda als auch Jeff Hayes trafen nicht. Auch eine weitere Zwei-Minuten-Überzahl konnte nicht zur Führung genutzt werden. Gemessen an den Spielanteilen, war das Unentschieden zur ersten Drittelsirene dieses zügigen Spiels die logische Folge.

Das zweite Drittel begann wie das erste: Bietigheim drückte, Weißwasser verteidigte. Konstantin Kessler im Kasten der Füchse bewahrte seine Vorderleute aber vor einem erneuten Rückstand. Nach sieben Minuten setzte Jeff Hayes dann das erste Achtungszeichen für die Gäste, seinen Schuss parierte allerdings Sinisa Martinovic, für den das gestrige Spiel sein insgesamt 500. in der DEL 2 war.

Mitte des zweiten Drittels konnte sich Kessler wiederholt auszeichnen, als die Steelers in Überzahl – Thomas Götz saß zwei Minuten auf der Bank – das Füchse-Tor belagerten. Götz war kaum wieder auf dem Eis, da nahm Patrik Parkkonen seinen Platz im Strafkasten ein. Immer wieder stand der Füchse-Goalie im Brennpunkt des Geschehens, blieb aber stets Sieger. Als sich alle schon auf ein torloses Mitteldrittel einrichteten, gingen die Gastgeber doch noch durch Robert Brown in Führung und brachten diese über die Zeit. Die Füchse nahmen zwar noch einmal Fahrt auf, der Ausgleich aber gelang nicht.

Zu Beginn des Schlussdrittels war den Füchsen das Bemühen anzusehen, sich nicht wie in den ersten zwei Abschnitten von Anfang an einschnüren zu lassen. Zunächst hatte Weißwasser auch die klareren Chancen, doch mit der Zeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Mitte des Drittels wurden die Gastgeber wieder stärker, doch auf Konstantin Kessler war wie immer Verlass. Das Spiel blieb zügig und weitgehend fair, bis vier Minuten vor der Schlusssirene gab es im letzten Drittel keine Strafzeiten. In den letzten Minuten erhöhten die Lausitzer noch einmal den Druck. Als sich die Füchse mit Mann und Maus im Vorwärtsgang befanden, tat sich plötzlich eine Lücke vor dem eigenen Tor auf – und Robin Just musste den Puck nur noch einschieben. Unterm Strich stand eine nicht unerwartete Niederlage in Bietigheim. Am Sonntag können die Füchse gegen Heilbronn wieder Heimpunkte holen.

zur Startseite