Nichts zu holen Die Waldheimer Kegler unterliegen dem Tabellenführer LSG Löbnitz deutlich.

© Symbolfoto: U. Soeder

Ausgerechnet beim Tabellenführer LSG Löbnitz mussten die Waldheimer Kegler im ersten Punktspiel des Jahres 2017 antreten. Zudem hatten einige Aktive bereits am Vortag bei den Einzelmeisterschaften ihr Startrecht mit Erfolg wahrgenommen, allerdings sollte sich die Doppelbelastung teilweise doch bemerkbar machen.

Das Startduo der Zschopaustädter bildeten wieder Joachim Wende und Thomas Graf. Joachim Wende haderte vor allem mit seiner Fehlerquote und konnte sein Duell nicht gewinnen. Besser machte es Thomas Graf. Er siegte mit 502:484 Kegeln und 2,5:1,5 Punkten. Im Mitteldurchgang starteten Sven Ludwig und Mirko Rimbach für die Gäste. Beide Spieler hatten am Vortag sehr gute Resultate bei den Einzelmeisterschaften des Regionalbereiches Döbeln erzielt. Vor allem bei Mirko Rimbach sollte sich dieser Doppelstart rächen. Gegen den mit Abstand Tagesbesten, Manfred Koch (552 Kegel), hatte er keine Chance und er verlor sein Duell deutlich, während Sven seinen Gegner in Schach halten konnte. Damit ging der Mitteldurchgang ebenfalls mit einem Unentschieden zu Ende.

Im Schlussdurchgang wollten Holger Beck und Jörg Dietrich den Sieg noch aus dem Feuer reißen und kämpften um jedes Holz. Allerdings reichte es auch in diesem Duell nur zu einem Unentschieden und durch den deutlichen Rückstand von 92 Kegeln konnten die Löbnitzer mit 5:3 Punkten gewinnen.

Für die Waldheimer geht es in vierzehn Tagen beim Heimspiel gegen den Tabellenzweiten von SV Leipzig 1910 III darum, wieder einen Sieg einzufahren, obwohl am Vortag wieder einige Spieler an den Endläufen an den Regionaleinzelmeisterschaften teilnehmen. (DA/kbe)

LSG Löbnitz – SKV 2001 Waldheim 5:3 (2984:2892)

LSG Löbnitz: Recktenwald (494), Rob. Rothe (484), Uhde (476), Koch (552), Ron. Rothe (487), Bauer (491). SKV 2001 Waldheim: Wende (482), Graf (502), Ludwig (502), Rimbach (431), Beck (477), Dietrich (498).

zur Startseite