Nichts wie rein ins Viertagesvergnügen Das Hexenbrennen in Weißwasser wird immer größer. Ein Teil davon entwickelt sich zum heimlichen Hit.

So bunt wie im letzten Jahr sollen die Maifeierlichkeiten mit dem Hexenbrennen im Freizeitpark Weißwasser auch 2017 werden. „Das Schönste, was uns passieren kann, ist, wenn viele Leute kommen“, so Mitorganisator Timo Schutza. © Joachim Rehle

Kaum sind alle Ostereier gesucht, kündigen sich bereits die nächsten Höhepunkte an: In einer Woche brennen überall in der Oberlausitz die Hexenfeuer. In Weißwasser spricht man landläufig vom „Hexenbrennen“. Es hat sich längst zu einem der größten der ganzen Gegend entwickelt. Groß ist überhaupt das Stichwort. In diesem Jahr wird statt an bisher drei an vier Tagen gefeiert. Nutzten anfangs nur die Organisatoren der Maikundgebung und des Hexenfeuers Synergieeffekte durch die zeitliche Nähe der Veranstaltungen, sind mittlerweile weitere Events dazugekommen. Am ersten Abend gibt’s in diesem Jahr eine – mittlerweile ebenso schon traditionelle – Jugenddisco, einen Tag später den bereits 5. Seniorentanz. „Wir sind im letzten Jahr mit drei Tagen logistisch an unsere Grenzen gestoßen“, erklärt Frank Schuster, Mitorganisator und Vorsitzender des DGB-Ortsverbands NOL, die Gründe für die Verlängerung des Feiermarathons. Damals fanden Maikundgebung und Seniorentanz noch an einem Tag statt, was einen aufwendigen Umbau im Festzelt bedingte. Dieses Jahr wird es für die Veranstalter – dazu gehören neben der Gewerkschaft IG BCE der Stadtverein, das Soziale Netzwerk Lausitz und der Verein Mobile Jugendarbeit – aber kaum entspannter werden. Vier Tage wollen erst mal organisiert sein.

Eine fünfte Veranstaltung wurde von vielen bisher nicht ganz ernst genommen: der Lampionumzug vor dem eigentlichen Hexenbrennen. Er entwickelt sich langsam zum Publikumsmagnet. „Der Umzug ist in den letzten Jahren immer größer geworden“, so Frank Schwarzkopf , Vorsitzender des Stadtvereins. Auf Bitten vieler Eltern wurde der Zug zeitlich um eine halbe Stunde vorverlegt. „Ich bitte um Verständnis. Wenn‘s doch ein paar Minuten später wird, liegt das am Spielmannszug Komptendorf“, so Schwarzkopf. Die Musiker haben am selben Abend vorher ein weiteres Engagement. Musikkapellen oder Spielmannszüge seien in der Lausitz rar, gut- oder so gut wie ausgebucht oder nicht ganz billig. „Wir hätten die Spielmannszüge aus Spremberg oder Cottbus verpflichten können, aber das hätte unser Budget gesprengt.“ Den Kindern, den eigentlichen Adressaten des Programmpunkts, wird‘s egal sein.

Finanziell hat der Feiermarathon schon seit Längerem zu knabbern. „Kam früher von den Sponsoren hundert Prozent Unterstützung, sind es heute vielleicht zwanzig„, bedauert Frank Schwarzkopf. Bisher haben es die Organisatoren aber immer auf die Reihe bekommen, keinen Eintritt erheben zu müssen. Das bleibt auch in diesem Jahr so. Eine Ausnahme bildet nur der Seniorentanz. Dafür gibt es aber immerhin einen kostenlosen Transferdienst.

Hexenbrennen & Co.: Hier ist was los!

28. April Dingdong, die Hex‘ ist tot (bald) - Jugendveranstaltung im Festzelt: Ab 21 Uhr legen die DJ‘s Sail und Dr. Beat für die heißeste Party und die meiste Stimmung auf.

Links zum Thema Kommentar: Das muss man erst mal hinkriegen

29. April 5. Weißwasseraner Seniorentanz: Ab 15 Uhr singen und quatschen sich Hans-Jürgen Beyer und Siegfried Pohl in die Herzen der Gäste. Es gibt einen kostenlosen Transferdienst mit Voranmeldung unter 03576 218270.

30. April Großes Hexenfeuer: 20.15 Uhr startet ein Lampionumzug, los geht es vor dem Stadion der Kraftwerker. Ab 20 Uhr startet der Tanz in den Mai mit Hexenbrennen und den DJ‘s Dev und White TS.

1. Mai Maikundgebung: Ab 11 Uhr sprechen Frank Schuster (DGB), Torsten Pötzsch (OB WSW) und Ute Liebsch (IG BCE); Frühschoppen, Kinderbetreuung.

Fast alle Veranstaltungen im Freizeitpark WSW sind eintrittsfrei. Karten für den Seniorentanz im Vorverkauf: Tourist-Information WSW (Bahnhofstr. 19,) Soziales Netzwerk Lausitz (A.-Schweitzer-Ring 32).

Annahme von Brennholz: 26./27. April 8 - 20 Uhr, 28. April 8- 12 Uhr am Freizeitplatz, Bautzener Straße. – Es wird nur unbehandeltes Holz bis zu einem Durchmesser von 17 Zentimetern angenommen.

zur Startseite