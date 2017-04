Nichts mit locker flockig Wieder geht es über fünf Sätze, doch diesmal verliert der DSC. Jetzt fällt die Entscheidung um den Finaleinzug in Stuttgart.

Vergebens streckt sich Mittelblockerin Barbora Purchartova nach dem Ball. An Einsatz mangelt es dem Dresdner SC jedenfalls nicht. © Matthias Rietschel

Als sie fünf vor halb zehn zur Dresdner Mannschaft des Jahres gekürt werden, stürmen sie in dem Moment in den Saal und gleich auf die Bühne. Der Arbeitstag der DSC-Volleyballerinnen hatte länger gedauert als geplant, und er endete anders als erhofft. Statt mit einem Glas Sekt auf die Ehrung – und noch wichtiger – auf den vorzeitigen Finaleinzug anzustoßen, gab es keinen Grund zur doppelten Freude.

Nach dem Auswärtssieg in Stuttgart vergaben die Dresdnerinnen am Samstagabend den ersten Matchball um den Einzug ins Finale gegen Schwerin, verloren 2:3 und müssen nun noch mal die Reise ins Schwabenland antreten.

„Wir hatten es gefühlsmäßig im Griff. Jetzt müssen wir uns zusammenreißen, die Niederlage in zwei Tagen verdauen“, sagte Libero Myrthe Schoot und versprach vor den Ballgästen: „Dann müssen wir uns darauf konzentrieren, alles zu geben, was wir am Ende noch drin haben.“

Der Frust sitzt tief, weil die Spielerinnen wissen: Der Abend hätte anders verlaufen können. Die Margonarena ist ausverkauft, 3 000 Zuschauer sind gekommen, um mit dem DSC den siebenten Finaleinzug in Folge zu feiern. 2:1 steht es, beim 18:14 sieht der Meister wie der Sieger aus. Es ist „der Knackpunkt“ der Partie, wie später nicht nur Trainer Alexander Waibl findet. „Wir hatten es im vierten Satz selbst in der Hand, daher schmerzt es umso mehr“, sagt Mareen Apitz.

Stuttgart gleicht aus, gewinnt den Tiebreak – und überhaupt zum ersten Mal ein Play-off-Spiel in Dresden. „Das Negativerlebnis vom vierten Satz haben wir wahrscheinlich mit in den fünften genommen und nicht mehr auf dem Level wie davor gespielt“, meint die Zuspielerin. Kurioserweise ähnelt der Verlauf der ersten Begegnung im Halbfinale, als der DSC in Stuttgart den Entscheidungssatz erzwungen und dann ebenfalls gewonnen hatte. „Es ist ein bisschen witzig, beide Spiele sind für die Heimmannschaft analog gelaufen“, erklärt Waibl, „sie hat beide Male besser angenommen, aber im Angriff weniger gemacht.“ Darum ist er überzeugt: „Der Angriff entscheidet die Serie.“

Doch die personelle Lage beim DSC bereitet Waibl allmählich Sorge. Mit Erin Johnson (Saisonaus wegen Augen-OP) und Brittnee Cooper (Handgelenksverletzung) fehlten seine beiden Stammmittelblockerinnen und mit Jocelynn Birks (Bänderriss im Fuß) eine Angreiferin, die vor allem auch mal die stark beanspruchte Liz McMahon auf der Diagonalposition entlasten könnte. „Man hat gesehen, dass es uns ganz schön an Power im Angriff fehlt und auch an Alternativen“, sagt Waibl.

Doch schon einige Male in der Vergangenheit hat der DSC bewiesen, dass so eine Situation das Team erst recht zusammenschweißt. „Es wird zwei Tage dauern, die Enttäuschung zu verarbeiten, aber dann haben wir eine intensive Trainingswoche vor uns“, meint der 49-Jährige, der am Karsamstag in seiner Heimatstadt wie so oft ein „Fifty-fifty-Spiel“ erwartet. „Wir haben immer die Chance, gegen Stuttgart zu gewinnen.“ Und der vermeintliche Heimvorteil, den der Pokalsieger als Zweiter nach der Normalrunde hat, meint Waibl, habe ja bisher nicht so richtig gefruchtet.

Dresden gegen Stuttgart – das ist das vorgezogene Finale der vergangenen beiden Jahre und für Zuspielerin Apitz „die erwartete enge Halbfinalserie. Wer dachte, das wird hier locker flockig, den haben wir zu Recht gewarnt“. Trotz der Niederlage ist die 30-Jährige zuversichtlich. „Es tut uns nicht weh, auswärts zu spielen, das haben wir schon bewiesen. Wir brauchen nächste Woche volle Energie und Kraft – und dazu wieder möglichst viele Fans“, sagt sie.

Der Fanklub hatte ein großes Banner gebastelt und beim Einlaufen der Dresdnerinnen ausgerollt. Darauf stand geschrieben. „Mit Stolz und Leidenschaft ins Finale #stay together“. Auf den Zusammenhalt wird es mehr als je zuvor ankommen.

