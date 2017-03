Nichts los im Luisenhof Statt Kaffeekränzchen finden sich nur Bauzäune auf dem einstigen Balkon Dresdens.

Seit mehr als anderthalb Jahren ist das Lokal geschlossen. © René Meinig

Der Januar ist längst verstrichen. Eigentlich hätte Joel Rosenberg in diesem Monat über die neuen Pläne für den Luisenhof informieren wollen. Doch bis heute kam keine Nachricht vom beauftragten Makler, wie es mit dem Traditionslokal auf dem Weißen Hirsch weitergehen soll.

So steht das Restaurant noch immer leer, seitdem der letzte Betreiber Armin Schumann Ende Juni 2015 ausgezogen ist. Zwar sind Bauzäune aufgestellt. Doch im Innern weist nichts darauf hin, dass hier etwas passiert. Offensichtlich ist, dass es schwer oder sogar unmöglich ist, einen neuen Betreiber zu finden. Makler Rosenberg versucht dies seit Anfang 2015. Es scheint sich niemand zuzutrauen, das 1 300 Quadratmeter große Restaurant mit 400 Innen- und 130 Außenplätzen wieder mit Leben zu füllen. Hinzu kommt, dass es kaum Parkplätze auf der engen Bergbahnstraße für das große Haus gibt. So könnte es immer wahrscheinlicher werden, dass der Eigentümer die Gastronomiefläche zugunsten von mehreren Wohnungen verkleinern will. „Aber es gibt nichts Neues zum Luisenhof zu sagen“, sagt eine Mitarbeiterin der beauftragten Immobilienfirma Mabe Immo.

Der Eigentümer, die Patria Casa Vermögensverwaltung UG & Co KG aus Aachen, hat den Luisenhof am 15. Dezember 2014 für 1,8 Millionen Euro zwangsersteigert. Kurze Zeit später hatte sie Betreiber Schumann eine Mieterhöhung um 5 000 auf 19 000 Euro angekündigt, worauf dieser die Notbremse zog.

Nicht nur die Anwohner verfolgen gespannt, welche Entwicklungen sich beim Luisenhof ergeben. Auch die Verkehrsbetriebe sind an einer positiven Entwicklung interessiert. Denn seit der Luisenhof geschlossen ist, sank die Zahl der Fahrgäste der Standseilbahn um ein Drittel, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Die Gaststätte hat seit ihrer Eröffnung im September 1895 viele Höhen und Tiefen erlebt, wurde 1928 erweitert und brannte 1956. Wann er nun wieder öffnen wird, wird sich hoffentlich noch dieses Jahr herausstellen.

