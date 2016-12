Nichts geht ohne Spender Der Kinderschutzbund ist auf die Freigiebigkeit anderer angewiesen. Damit ist es ein Auf und Ab.

Robby und Maximilian probieren im Spielhaus des Kinderschutzbundes die beiden Tretfahrzeuge aus, die im Frühjahr mit dem Spielmobil auf die Reise durch die Region gehen. © Hoyer

Robby und Maximilian turnen auf zwei nagelneue Tretfahrzeuge – einen Traktor mit Hänger und einen Gabelstapler. Im kommenden Jahr werden diese Spielzeuge mit auf die Reise durch den Altkreis gehen. Von Frühjahr bis Herbst ist der Kinderschutzbund mit seinem Spielmobil Pauli auf Tour durch die Region. Auch Veranstaltungen werden unterstützt, etwa bei der Firma Metallveredlung Döbeln. Rainer Just brachte jetzt zum Dankeschön die beiden Fahrzeuge und einen Scheck vorbei. „Wir wollen den Kindern damit eine Freude machen“, sagte Just. Auch andere Firmen unterstützen die Arbeit. Über Sponsoren bekommt der Kinderschutzbund im kommenden Jahr eine neue Hüpfburg zur Verfügung gestellt.

Der Kinderschutzbund ist von Spenden abhängig. Dabei gibt es immer ein Auf und Ab. Gerade ist das Aufkommen wieder rückläufig, sagte Schatzmeister Frank Pautzsch. „Wir sind froh über jede Spende, die wir bekommen.“ Wichtig für die Arbeit des Vereins ist das Spielhaus an der Sankt-Georgen-Straße. 15 bis 20 Kinder kommen an den Nachmittagen zum Spielen und Toben. Am 3. Advent hatte es eine gemeinsame Weihnachtsfeier gegeben, erzählte Pautzsch. Betreut werden die Kinder von drei Frauen. Eine arbeitet ehrenamtlich, zwei werden vom Amt für Arbeit bezahlt. Trotzdem ist das Personal immer knapp. „Ich bin selbst schon mit dem Spielmobil gefahren, weil wir Personalmangel hatten“, sagte Pautzsch.

