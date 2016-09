Nichts geht mehr in der Innenstadt Am Sonnabend dürfen nur spezielle Autos am Terrassenufer fahren. Das ist nicht die letzte Sperrung in diesem Jahr.

Auch letztes Jahr rollten durch die Dresdner Altstadt die Oldtimer. © Jürgen Lösel

Wer am Sonnabendnachmittag mit dem Auto am Terrassenufer entlang der Altstadt fahren will, muss schon in einem ganz besonderen Gefährt sitzen. Der Abschnitt zwischen Carolabrücke und Italienischem Dörfchen ist reserviert – für die Teilnehmer der 4. Rallye Elbflorenz. Die Sächsische Zeitung organisiert die Oldtimer-Rundfahrt, die über Großenhain, Riesa und Meißen führt. Von 16 bis 20 Uhr findet die Zieleinfahrt am Terrassenufer statt.

Nach dem Frauenlauf am vergangenen Wochenende brauchen Autofahrer also erneut Geduld, wenn sie durch die Innenstadt wollen. Die allerdings wird zwei Wochen später noch einmal besonders beansprucht. Ein Großereignis kündigt sich an. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 3. Oktober bleiben Teile der Innenstadt langfristig gesperrt. Die Aufbauarbeiten beginnen bereits am 20. September und dauern bis zum 1. Oktober. Die Abbauarbeiten beginnen am 3. Oktober um 24 Uhr und enden am 6. Oktober. Die Wilsdruffer Straße ist ab dem 26. September 2016 bis einschließlich 6. Oktober für den Straßenverkehr gesperrt. Straßenbahnen und Busse werden umgeleitet. Nur Zulieferer und Entsorgungsmaschinen können zu bestimmten Zeiten einfahren.

Zur Information über Einschränkungen, Sperrungen und Sondergenehmigungen hat die Stadtverwaltung eine Sonderausgabe des Dresdner Amtsblattes drucken lassen. Diese wird an 2 500 Haushalte im und um das Festgelände sowie an Gewerbetreibende verteilt. Weitere 10 000 Exemplare legt die Stadt in Rathäusern, Bürgerämtern und öffentlichen Einrichtungen aus.

Der von Verkehrsbehinderungen betroffene Teil des Festgebietes wird von Terrassenufer, St. Petersburger Straße, Dr.-Külz-Ring, Seestraße, Wilsdruffer Straße, Postplatz, Ostra-Allee, Am Zwingerteich und dem Bernhard-von-Lindenau-Platz umschlossen. Alle Orte innerhalb dieses Gebietes dürfen dann nur von festen Zufahrtspunkten aus angefahren werden. Vom 1. bis 3. Oktober ist es in der Zeit von 10 bis 24 Uhr überhaupt nicht möglich, auf oder von dem Festgelände zu fahren.

Zusätzliche Sperren gibt es wohl am 3. Oktober zwischen 0 und 15 Uhr. Dann weilen hochrangige Politiker und Staatsgäste in der Innenstadt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind dann extrem hoch. Gebündelt informiert auch die Stadt Dresden auf ihrer Website darüber.

zur Startseite