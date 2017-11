Nichts geht los am Quartier Hoym Auf dem Neumarkt drehen sich die Kräne, doch ein Projekt stellt plötzlich ein Sicherheitsrisiko dar.

Diese Visualisierung zeigt das Palais Hoym, das sich im Innenhof des Quartiers befindet und originalgetreu aufgebaut werden soll. © Visualisierung: CG-Gruppe

Es sind die letzten Lücken, die im historischen Herzen Dresdens gerade geschlossen werden. Während Touristen und Dresdner durch die engen Gassen spazieren und in den bereits fertigen Geschäften stöbern oder in einem der Lokale essen, drehen sich nebenan die Kräne. In wenigen Jahren wird der Neumarkt vollständig bebaut sein. Doch nicht jeder Investor kommt so voran, wie er gern möchte.

Quartier Hoym: Start verzögert sich

Lange hat die CG-Gruppe um das Aussehen des Palais Riesch gerungen, das neben dem Palais Hoym eines von 13 Gebäuden ist, aus dem sich der Vierflügelhof Quartier Hoym zusammensetzt. Nun sind die Architekturwettbewerbe abgeschlossen, aber an der Grube neben dem Polizeipräsidium, zwischen Landhaus- und Rampischer Straße, tut sich nichts. „Die Nachbarn, unter anderem das Land Sachsen als Eigentümer des Polizeipräsidiums, müssen ihre Zustimmung geben oder eine nachbarschaftsrechtliche Vereinbarung mit uns schließen“, sagt Investor Christoph Gröner. Doch während alle zugestimmt haben, warte er darauf noch immer vom Land Sachsen. Vorher erteile auch das Bauordnungsamt keine Genehmigung.

Dies hat ernstzunehmende Hintergründe, sagt Stephan Gößl, der Pressesprecher des sächsischen Finanzministeriums. Denn es gebe Sicherheitsbedenken, dass man von einigen der neuen Gebäude des Quartiers Hoym relativ auf das Polizeipräsidiums gelangen könnte. „Wir sind mit den Verantwortlichen der CG-Gruppe jedoch in konstruktiven Gesprächen und sicher, bald eine Lösung zu finden“, sagt Gößl. Auch Gröner ist optimistisch. Immerhin hat das Land Sachsen den Hauptteil des Grundstückes an die CG-Gruppe verkauft. „Der Kaufvertrag verpflichtet uns, das Bauvorhaben in größtmöglicher Geschwindigkeit zu beginnen und durchzuführen“, sagt Gröner. Im Gegenzug erwarte er, dass schnell die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Der neue Starttermin ist nun vor Weihnachten geplant, liegt bis dahin die Baugenehmigung vor. Wenn die Witterung mitspiele, soll die verlorene Zeit wieder aufgeholt werden. Geplant ist, dass in den sechs- und siebenstöckigen Häusern 245 Zwei- bis Vierraumwohnungen entstehen, die zwischen 45 und 100 Quadratmeter groß werden. Die Kaltmieten für die seniorengerecht ausgebauten Wohnungen werden zwischen 14 bis 16 Euro pro Quadratmeter betragen. Unter den Neubauten entsteht eine Tiefgarage mit rund 250 Stellplätzen. 2021 soll alles fertig sein.

Quartier Schloßeck: Baubeginn später

Für die Symbiose aus historischen und modernen Fassaden an der Ecke Schloßstraße und Sporergasse sollte eigentlich im Herbst der Startschuss fallen. „Doch wir verschieben ihn auf das kommende Frühjahr“, sagt Berndt Dietze vom Investor Baywobau. Es sei auf dem schmalen Bereich hinter dem Kulturpalast während der Adventszeit einfach zu wenig Platz, um Container und Baugerät abzustellen. „Außerdem müssen wir erst die Einhausung bauen, in der nachts die Technik für Kulturpalast-Konzerte abgestellt werden kann“, sagt Dietze. Sie soll einen Kompromiss darstellen, damit die Bewohner des Schloßecks nachts die Fenster öffnen können. Zunächst hatte die Stadt aufgrund möglicher Lärmbelästigung gefordert, dass die Fenster der neuen Kulturpalast-Nachbarhäuser verschlossen bleiben müssen. Sonst werde keine Baugenehmigung erteilt.

Gewandhaus-Park: Grabungen starten

Bäume statt Steine sollen den Kubus des Alten Gewandhauses nachbilden. Seit 1791 ist die Stelle am westlichen Neumarkt unbebaut, jetzt soll hier ein Park mit 28 Platanen nach Entwürfen von Landschaftsarchitekt Till Rehwaldt entstehen. Es gibt bereits Spenden für Bänke und Bäume. Die Platanen sollen in Doppelreihe u-förmig wachsen, so dass sie wie eine nach hinten offene Halle wirken. Eigentlich sollte bereits 2017 Baubeginn sein, doch der verschiebt sich auf März 2018 und beginnt mit archäologischen Grabungen, so Doris Oser, die Referentin des Baubürgermeisters.

Moritzhaus: Einzug im August

Im August kommenden Jahres sollen die ersten Büromieter in das Moritzhaus neben dem Kulturpalast einziehen. Die Arbeiten liegen im Plan, sagt Sebastian Greim von der KIB-Gruppe. Der Entwurf des Nürnberger Investors mit Staffelgeschoss und Flachdach wurde vielfach kritisiert. Nach Anregungen aus der Stadt habe man unterschiedliche Farben der Ziegel verwendet, sagt Greim. Die Vermietung der acht Wohnungen im Haus beginne im Frühjahr, für die Läden gebe es viele Interessenten.

