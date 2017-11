Nichts geändert Die Welt-Anti-Doping-Agentur behält die Sperre ihres russischen Ablegers bei.

Wada-Boss Craig Reedie bleibt beim Thema Russland skeptisch. © dpa

Die Welt-Anti-Doping-Agentur bleibt gegenüber Russland hart. Der Druck auf das IOC steigt: Die obersten Dopingjäger haben bei ihrem Treffen in Seoul die Suspendierung der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada aufrechterhalten. „Das Foundation Board ist der Empfehlung gefolgt und hat bestätigt, dass die Rusada weiterhin als nicht regelkonform eingestuft bleibt“, teilte die Wada mit. Im November 2015 war die Rusada aufgrund massiver Verfehlungen im Anti-Doping-Kampf als „nicht regelkonform“ erklärt worden.

Die fortbestehende Sperre hat Folgen für die Teilnahme russischer Sportler an den Paralympics in Pyeongchang und bei Leichtathletik-Wettbewerben. Das Internationale Paralympische Komitee und der Leichtathletik-Weltverband haben die Wiederaufnahme der Rusada zur Voraussetzung dafür gemacht, dass russische Sportler wieder ohne Einschränkungen bei ihren Wettkämpfen starten dürfen.

Konsequenzen für die Teilnahme eines russischen Teams bei Olympia in Südkorea hat das Wada-Urteil nicht. Auch während der Sommerspiele in Rio de Janeiro, vor denen das Internationale Olympische Komitee sich gegen einen Komplettausschluss Russlands entschieden hatte, war die Rusada suspendiert. „Wenn das Exekutivkomitee über die Teilnahme russischer Athleten in Pyeongchang entscheidet, zieht es alle Umstände in Betracht – einschließlich aller Maßnahmen, um gleiche Bedingungen bei den Olympischen Winterspielen zu gewährleisten“, sagte ein Sprecher.

„Wir haben nicht das Recht, zu entscheiden, wer an internationalen Wettbewerben teilnehmen darf. Das kann nur der Ausrichter“, sagte Wada-Boss Craig Reedie. „Wir bedauern, dass die Rusada bis jetzt nicht regelkonform ist. Technisch gesehen, haben sie große Fortschritte gemacht. Aber wir haben in unserem Fahrplan zwei Punkte, die noch nicht erfüllt sind, und davon können wir nicht abrücken.“ Die Wada hatte als Voraussetzung für eine Wiederaufnahme der Rusada beispielsweise eine offizielle Anerkennung des McLaren-Berichts, der Russland ein institutionalisiertes Dopingsystem attestierte, und den Zugang zu weiteren Dopinganalysen im Moskauer Institut gefordert. Die beiden Punkte hat Russland bisher noch nicht erfüllt. (sid)

