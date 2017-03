Peter-Apian-Oberschule Leisnig Nichts dem Zufall überlassen

Die Peter-Apian-Oberschule in Leisnig. © André Braun

Die Oberschule Leisnig ist modern ausgestattet mit Fach- und Computerkabinetten. Im Hörsaal kann man Studentenluft schnuppern. „Unsere Einrichtung wird ab dem Schuljahr 2017/18 mit digitalen Tafeln ausgestattet und so den modernen Bildungsstandards noch besser gerecht“, so Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Es gibt Lernpatenschaften, die von Schülern für Schüler unterschiedlichen Alters und Faches angeboten werden. Es gibt ein Lernatelier. „Das ist wohl einmalig in Sachsen.“ Wert legt die Einrichtung auf eine optimale Berufsvorbereitung. „Dabei helfen neben unseren Lehrkräften unsere Praxisberaterin und Schulsozialarbeiterin. (sol)

Peter-Apian-Oberschule, Leisnig, Franciscus-Nagler-Straße 3

Telefon...............................034321 12979

E-Mail.....................oberschule@i-mael.de

Homepage.....................schulen.leisnig.de

Schulleiter..............Kristin Dorias-Thomas

Schüler..................................................277

max. Anzahl Fünftklässler.....................56

Lehrer......................................................24

Träger.....................................Stadt Leisnig

Zusatzbetreuung

Ganztagsangebot..........................................ja

Buskindbetreuung........................................ja

Verpflegungsangebote

Mensa/Kiosk..................................................ja

Schulmilchangebot.......................................ja

Erreichbarkeit

Behindertengerecht.................................nein

Schülertransport via Bus und Bahn

Örtliche Begebenheiten

Eigene Turnhalle...........................................ja

Eigener Sportplatz........................................ja

Schwimmbad.................................................ja

