„Nichts beschmiert sich von allein“ Im Jugendstadtrat haben die Oberschüler Probleme offenbar überspitzt dargestellt. Die Kritik an den Sanitäranlagen in der Schule scheint unberechtigt.

Schmierfinken haben nun auch am Sozialgebäude auf dem Leisniger Sportplatz an der Linde ihre Spuren hinterlassen. Jugendliche haben auf diesen Makel hingewiesen. © Dietmar Thomas

Wie Demokratie funktioniert, das haben die Oberschüler mithilfe von Stadträten und Mitarbeitern der Friedrich-Ebert-Stiftung bei einem Jugendstadtrat nachgestellt (DA berichtete). Dabei sprachen sie auch Probleme an, die Bürgermeister Tobias Goth (CDU) und Hauptamtsleiterin Sonja Heier als Vertreterin der Verwaltung sehr ernst nahmen. Allerdings stellten sie fest, dass die Schilderungen der Oberschüler so gar nicht zutreffen.

Die Frage der Fraktion „Jugend für Leisnig“ lautete, wann die Stadt plant, die Schultoiletten in der Oberschule zu erneuern. Laut Darstellung der Jugendlichen seien die Toiletten stark beschädigt, einige Kabinen ließen sich nicht mehr verschließen, an anderen seien keine Türklinken mehr vorhanden. Weiterhin sprachen sie von beschmierten Wänden und unangenehmem Geruch.

Gleich am Tag darauf haben sich die Mitarbeiter des Rathauses in der Oberschule umgesehen. „Die Klinken waren repariert“, sagte Bürgermeister Goth am Dienstag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Von beschmierten Wänden wolle er nicht reden. Sicher habe er hier und da einen kleinen Schriftzug gefunden. Doch er kenne auch Jugendeinrichtungen, in denen auf den Toiletten gar kein Platz für Schrift mehr ist. Sonja Heier hatte in der Jugendstadtratssitzung appelliert, dass die jungen Leute auch selbst auf Ordnung und Sauberkeit achten. „Die Wände beschmieren sich nicht von allein.“

Die Geruchsbelästigung dagegen scheint nicht so weit hergeholt zu sein wie die übrige Kritik an den Sanitäranlagen in den Oberschulgebäuden. „Schlechte Gerüche haben wir aber lediglich im Keller festgestellt, wo der Schülertreff eingerichtet ist“, so Tobias Goth. Dort befinde sich aber auch die Kanalisation, erklärte er. Daher sei an der Situation wohl nichts zu ändern. „Die Toiletten selbst haben wir in einem sauberen Zustand vorgefunden. An der Arbeit des Reinigungspersonals gibt es nichts auszusetzen“, findet der Bürgermeister. Er gab zu, über die augenscheinlich unberechtigte Kritik der Schüler an den Sanitäranlagen in der Oberschule enttäuscht gewesen zu sein. „Wir wussten nicht, dass sich die Situation tatsächlich anders darstellt“, so Tobias Goth.

Zutreffend ist der Hinweise einer Schülerin, dass die neuen Anlagen auf dem Sportplatz an der Linde beschmiert worden sind. Sie fragte in diesem Zusammenhang, weshalb abends nicht die Tore zum Sportplatz verschlossen werden. So könnte aus ihrer Sicht erhindert werden, dass dort mutwillig etwas zerstört oder beschmiert wird.

Im Prinzip ist der Gedanke nicht abwegig, aber in der Praxis unmöglich umzusetzen. „Wir haben nicht das Personal, um alle Anlagen abends ab- und morgens wieder aufzuschließen“, sagte der Bürgermeister in der Jugendstadtratssitzung. Außerdem sei in die Flutschadensbeseitigung an dieser Stelle auch eine Menge staatliches Geld geflossen. Dementsprechend erwarte die Förderstelle zweifelsohne, dass der Platz immer offensteht und auch zu jeder Zeit von allen Leisniger genutzt werden kann, vermutet Goth.

Die Schmiererei am Sozialgebäude beschränkt sich auf eine Fläche von ungefähr einem Quadratmeter. Sie soll entfernt werden, wenn das möglich ist.

