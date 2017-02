Nichts als Spesen Der Ausflug nach Rosenheim endet für die Füchse mit einer klaren N iederlage. Trotzdem gibt es eine gute Nachricht.

Die Lausitzer Füchse (in Gelb) waren in Rosenheim viel in der Abwehr gebunden. © Titus Fischer

Die Lausitzer Füchse haben das vorletzte Auswärtsspiel der Hauptrunde in Rosenheim mit 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) verloren, waren in Minimalbesetzung relativ zeitig chancenlos. Da der Spitzenreiter Bietigheim gleichzeitig Freiburg mit 5:3 bezwungen hat, sind die letzten (theoretischen Zweifel) am Erreichen des Play-off-Viertelfinals weggewischt. Die schlechte Nachricht: Die Dresdner Eislöwen sind durch einen klaren Erfolg in Kassel im Kampf um Platz vier und damit das Heimrecht im Viertelfinale erst einmal davongezogen.

Dass das Spiel in Rosenheim für die Füchse alles andere als ein Zuckerschleckken werden würde, war von vornherein klar. Für beide Mannschaften ging es noch um etwas, auch wenn sich die Lausitzer Füchse bereits für das Play-off-Viertelfinale qualifiziert hatten und die Rosenheimer keine Chance mehr hatten, die Play-downs zu verhindern. Aber die Füchse kämpfen noch um Platz vier in der Endabrechnung, um im Viertelfinale Heimrecht zu haben. Und die Rosenheimer wollen wenigstens den zwölften Platz verteidigen, um damit das Heimrecht in der ersten Play-down-Runde zu haben. Die Voraussetzungen waren allerdings unterschiedlich: Die Füchse im Reisestress (montag früh zurück aus Bad Nauheim, dienstag früh Abfahrt nach Rosenheim) hatten genau 15 Feldspieler für drei Reihen dabei. Unter ihnen Jugendspieler Erik Hoffmann, der neben Bruneteau verteidigte. Fischer rückte dafür zurück in die dritte Sturmreihe für den erkrankten Warttig. Die Gastgeber konnten dagegen aus dem Vollen schöpfen, hatten vier komplette Reihen auf dem Spielberichtsbogen.

Die Füchse begannen besser, sofort offensiv und gingen verdient durch Mücke in Führung. Der Kapitän hatte bei seinem Distanzschuss etwas Glück, dem Rosenheimer Torwart Herden rutschte der Puck durch die Schoner. Die Rosenheimer zeigten sich nicht geschockt, hatten sofort durch Scofield die Ausgleichschance, aber Füchse-Torwat Kessler reagierte glänzend. Danach rückte Schiedsrichte Sicorschi immer mehr in den Blickpunkt, der in dem eigentlich fairen Spiel äußerst kleinlich pfiff und allein im ersten Drittel noch neun Zwei-Minuten-Strafen verteilte (plus zehn Minuten gegen Swinnen). Bei Vier-gegen-Vier hatte Swinnen, der ein Sprintduell gegen Valkonen gewann, die Chance zum 0:2, aber er scheiterte an Herden. Dann traf auf der Gegenseite McNeely nach einem Alleingang zum Ausgleich (8.). Ab da waren die Gastgeber die bessere Mannschaft. Scofield traf in Überzahl Kesslers Torhütermaske, bevor McNeely, ebenfalls in Überzahl, mit einem Direktschuss zum 2:1 traf. Die Zehn-Minuten-Strafe gegen Swinnen kurz vor Ende des Drittels tat weh, weil dadurch für diese Zeit nicht einmal mehr drei Reihen zur Verfügung standen.

Die erste Chance im Mitteldrittel hatte Lüsch, aber der Füchse-Stürmer scheiterte an Herden. Der Ausgleich hätte dem Spiel eine andere Richtung geben können, aber so ging es aus Füchse-Sicht den Bach herunter. McNeely erhöhte im Nachschuss auf 3:1 (25.), eine Minute später traf Kronthaler aus dem Slot duch die Beine von Kessler zum 4:1. Füchse-Trainer Hannu Järvenpää nahm eine Auszeit. Die Füchse fingen sich wieder, überstanden auch eine 5:3-Unterzahl ohne Gegentreffer. Aber bei der nächsten Strafe gegen Mücke (der wegen Meckern gleich zehn Minuten dazu kassierte) fiel der fünfte Treffer für Rosenheim. Scofield sorgte wenige Sekunden nach der Herunterstellung von Mücke für das 5:1 und die Entscheidung, auch wenn Dennis Palka wenig später mit einem Überzahltreffer auf 5:2 verkürzen konnte. Aber es war schon vor dem Schlussdrittel klar, dass es diesmal in Rosenheim nichts zu holen geben würde, zumal die Füchse auch noch lange auf ihren 15. Feldspieler (Mücke) verzichten und ständig in den Reihen improvisieren mussten.

Im Schlussdrittel gaben beide Mannschaften nicht mehr alles, erst recht nachdem Scofield gleich zu Beginn den sechsten Treffer für die Gastgeber erzielt hatte. Die Füchse haben noch zwei Spiele, bevor acht Tage Pause winken – am Freitag gegen Spitzenreiter Bietigheim und am Sonntag geht es nach Kaufbeuren, wohl zum Endspiel um Platz fünf.

Statistik

Starbulls Rosenheim – Lausitzer Füchse 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

0:1 André Mücke 2:15 (Assist: Bohac, Götz)

1:1 Tyler McNeely 7:38 (Burt, Vollmayer)

2:1 Joseph Lewis 13:55 (McNeely, Scofield)

3:1 Tyler McNeely 24:25 (Lewis, Scofield)

4:1 Stephan Kronthaler 25:39 (Neuert)

5:1 Tyler Scofield 36:58 (Überzahl, Lewis, Vollmayer)

5:2 Dennis Palka 37:44 (Überzahl, Ostwald)

6:2 Tyler Scofield 40:56 ( Lewis, Burt)

Rosenheim

Tor: Herden

Verteidigung: Valkonen, Gottwald, Meirandres, Burt, Kronthaler, Veisert, Nowak, Vollmayer

Sturm: Scofield, Lewis, Neuert, Wenzel, Daxlberger, Tausch, Wieczorek, Reichel, Valkonen, Edfelder, Classen, McNeely, Hein

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Hoffmann, Bruneteau

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Just, Hayes, Swinnen – Lüsch, Schmidt, Fischer

Schiedsrichter: Ulpi Sicorschi

Strafen: Rosenheim16

Weißwasser22 + 3 x 10 (Swinnen, Mücke, Bohac)

Zuschauer: 1 898

zur Startseite