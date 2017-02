Nichts als Ruhe Karel Gott ist nach einer Notoperation wieder zu Hause bei seiner Familie und braucht Zeit zur Erholung. Tschechiens geliebter Schlagertenor hat Glück im Unglück gehabt.

Karel Gott musste nach einer überstandenen Krebserkrankung nun auch noch wegen eines akuten Darmverschlusses notoperiert werden. © action press

Ruhe ist derzeit angesagt bei Tschechiens Schlagerstar Karel Gott. Nichts als sehr viel Ruhe. Nur Ehefrau Ivana, 40, und die Töchter Ella, 10, und Nelly, 8, dürfen zu ihm. Der 77-Jährige ist wieder daheim nach einer Notoperation, bei der sein Leben am seidenen Faden hing, wie er selbst bekannte. Vorigen Montag musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden – Diagnose: Darmverschluss. Der Sänger hatte über starke Bauchschmerzen geklagt.

Über seinen für Deutschland zuständigen Manager Wolfgang Kaminski ließ er verlauten: „Ich bin in letzter Minute gerettet worden. Es bestand Lebensgefahr! Die Operation ist aber gut verlaufen, worüber ich sehr froh bin.“ Gotts tschechische Sprecherin Aneta Stolzova sagte der Prager Nachrichten-Agentur CTK ergänzend: „Wir warten jetzt einfach ab, wie sich sein Gesundheitszustand entwickelt.“

Die OP hat Folgen. Nach Lage der Dinge wird Karel Gott am 16. März nicht an der Premiere eines neuen Musicals im Prager Operetten-Theater Karlin teilnehmen können. Er hat nicht nur die Lieder für das Musical geschrieben, sondern war quasi auch dessen Produzent. Auch mehrere Gastauftritte bei Konzerten befreundeter Kollegen stehen erst einmal in den Sternen.

Glück im Unglück: Gott war am Tag der Notoperation in genau das Prager Krankenhaus eingeliefert worden, wo er schon seine Krebsbehandlung hatte. Zur Erinnerung: Im November 2015 war der weltberühmte Schlagerbarde mit Bauchschmerzen vorstellig geworden. Seinerzeit diagnostizierten die Ärzte Lymphdrüsenkrebs, und Karel Gott musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Spätere Untersuchungen ergaben, dass er den Krebs erst einmal besiegt hat. Es folgten noch zwei weitere Operationen im Bauchraum. Und jetzt zu allem Überfluss der akute, lebensgefährliche Darmverschluss.

Wie sehr ihn sein Publikum liebt, gerade auch wegen dieser Schicksalsschläge, erfuhr er bei der Verleihung des prestigeträchtigsten tschechischen Preises, der Goldenen Nachtigall, im vorigen Jahr. Er gewann da den jährlich vergebenen Preis für den beliebtesten Sänger des Landes zum sage und schreibe 41. Mal. Im Januar trat er auch bei einem karitativen Ball von Staatspräsident Milos Zeman auf, obwohl sein Erscheinen wegen seiner schweren gesundheitlichen Probleme lange offen war. Seine Freunde und Kollegen lobten ihn seinerzeit: „Karel ist ein großer Kämpfer!“ Diese Qualität ist jetzt wieder gefragt.

Doch seine Fans müssen Geduld haben, bis sie ihren geliebten Schlagertenor wieder live erleben können. Jetzt ist erst mal Ruhe angesagt. Sehr viel Ruhe.

