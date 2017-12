Nichtentrick funktioniert nicht Der Angerufene lässt sich auf nichts ein und verständigt das Ordnungsamt.

Coswig. Da hat ein Coswiger Senior (77) ganz richtig reagiert, als ihn jetzt eine Dame, angeblich Verwandtschaft, mit junger, dunkler Stimme anrief und erklärte, ihr sei etwas Unangenehmes passiert.

Sie wäre in Dresden und in starker Notlage, denn sie habe etwas Größeres gekauft und das Geld dafür auf ein falsches Konto überwiesen bzw. eingezahlt. Sie müsse das am selben Tag noch begleichen, weil ihr sonst 20 Prozent als Strafe drohen. Dabei habe sie mächtig rumgedruckst und sowas gesagt wie, man kenne sich doch gut. Und den Angerufenen gemahnt, er solle niemandem was erzählen. Am nächsten Morgen würde er das Geld wiederbekommen.

Um wie viel es sich handelt, wollte der ältere Herr wissen. 25 000 Euro, die würden in einer halben Stunde abgeholt. Er habe das Geld nicht, sagte der Coswiger. Ja, wie viel hast du dann, so die Reaktion. Verbunden mit dem weinerlichen Vorwurf: Du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Nach dem Satz des Seniors „Geldsachen machen wir nicht“ wurde aufgelegt.

Das Problem: Der 77-Jährige hat tatsächlich eine Nichte in Niedersachsen, die Hochdeutsch spricht, wie die falsche Nichte es tat. Die wahre Verwandte, umgehend verständigt, freute sich, dass der Onkel auf den Trick nicht reingefallen ist.

Stattdessen verständigte der Senior umgehend das Ordnungsamt. Für Amtschef Olaf Lier ist die schnelle Information über einen solchen Vorgang die beste Warnung, um zu verhindern, dass solche Betrugsversuche erfolgreich sind. (SZ/IL)

