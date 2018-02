Nicht sinnlos Geld verbuddeln Die Gemeinde Ebersbach will beim Ausbau der Breitbandversorgung nichts überstürzen.

Ebersbach. Die Fördermodalitäten befänden sich gerade wieder in der Diskussion, so Bürgermeister Falk Hentschel (CDU). Deshalb wolle die Gemeinde Ebersbach beim Ausbau der Breitbandversorgung nichts überstürzen. Im Moment sehe es aus, als ob sich der Freistaat stärker auf die Finanzierung von Glasfaserverbindungen bis zum Hausanschluss konzentrieren will. Da sei es angeraten, abzuwarten, anstatt Übertragungsgeschwindigkeiten anzupeilen, die sich schon in drei bis fünf Jahren als unzureichend erweisen.

Momentan verlegen Anbieter wie die Telekom auf den Dörfern nur Glasfaserkabel bis zu zentralen Verteilerkästen. Von dort aus werden die erforderlichen 50 Megabit pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit über das sogenannte Vectoring-Verfahren hergestellt.

Diese Technik ist aber stark abhängig von der Entfernung der Nutzer vom Verteiler. Sind zu viele von ihnen gleichzeitig im Internet unterwegs, sinkt die Downloadgeschwindigkeit. Die Kommune wolle deshalb nicht sinnlos Geld verbuddeln, so Hentschel. (mm)

