Nicht rundum zufrieden mit Markt Vor der Auswertung mit allen Weihnachtsmarkt-Beteiligten zieht der Gewerbeverein Bilanz. Die fällt durchwachsen aus.

Nachtwächter Dietrich Simon vom Heimatverein war beim Weihnachtsmarkt in Leisnig dabei. © André Braun/Archiv

Leisnig. Mit ihrer Beteiligung am Weihnachtsmarkt haben die Mitglieder des Gewerbe- und Verkehrsvereins Leisnig auch einen Schlussstrich unter ihr Arbeitsjahr 2017 gezogen. Zur Auswertung der letzten Aktion trafen sie sich am Dienstagabend. „Wir sind eigentlich ganz zufrieden gewesen“, sagte Vorsitzender Sven Wolf im Nachgang. „Allerdings hatten wir mit einer größeren Resonanz an Besuchern gerechnet“, gibt Wolf zu.

Auch einige kritische Worte zum Ablauf gab es vonseiten der Gewerbevereinsmitglieder. Sie bewirtschafteten auf dem Festgelände eine eigene Bude, boten Speisen und Getränke sowie Kindern die Möglichkeit zum „Schatzsuchen“ an. Was den Händlern an den drei Tagen genau nicht gefallen hat, das wollen sie am Donnerstag in der großen Auswertungsrunde mit allen Beteiligten vorbringen. „Fairerweise“, begründete Wolf. Dem wolle er nicht vorweggreifen. Der Vereinschef sagte nur so viel, dass sich nicht alle an die Absprachen bezüglich der Getränkepreise gehalten hätten. Das sei dem Gewerbeverein sozusagen gegen den Strich gelaufen. Auch anderes soll noch zur Sprache kommen.

Gesprochen haben die Gewerbetreibenden auch über ihre Aktionen 2018. „Wir wollen Ende Mai wieder ein Bockbierfest mit Sommerkino sowie ein Weinfest im September veranstalten“, so Sven Wolf. Sogar auf einen Film haben sich die Organisatoren schon geeinigt. Sie würden ihren Gästen gern „Die Maske des Zorro“ zeigen – einen Mantel-und-Degen-Film aus dem Jahr 1998, in dem Antonio Banderas und Anthony Hopkins in den Hauptrollen zu sehen sind. Ob das auch klappt, muss sich zeigen. Einen Plan B gibt es noch nicht.

