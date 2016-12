Nicht ohne meinen Bruder Nico und Denny Ihle sind auf dem Eis Konkurrenten – aber nur so stark, weil sie sich schon immer gegenseitig antreiben.

Gegeneinander – das gibt es für die Chemnitzer Eisschnellläufer Nico und Denny Ihle (rechts) nur ab der Startlinie. © Camera4

Es ist Schmuddelwetter, und ausgerechnet an diesem Tag steht ein kräftezehrendes Programm auf dem Plan: Acht mal 1 200 Meter. Es nieselt, das Eis geht schwer. Im Gleichschritt kreiseln Denny und Nico Ihle über die Freiluftbahn am Chemnitzer Eissportzentrum. Nach anderthalb Runden wechselt immer die Führung. Jeder darf mal in den Windschatten, um ein paar Körner zu sparen. „Anders würde man das Pensum auf dem hohen Niveau auch gar nicht schaffen“, sagt Nico Ihle. „Natürlich motivieren wir uns auch gegenseitig, vor allem bei solchem Wetter.“

Dass sie selbst an diesem grauen Dezembertag in der Heimat mit einem Lächeln auf dem Eis stehen, hat mit den zurückliegenden Wochen zu tun. So gut wie nie sind die Eisschnelllauf-Brüder in die Saison gestartet. Nachdem die Deutschen in der Vorsaison im Weltcup gänzlich ohne Podiumsplatz geblieben waren, stürmen die beiden Chemnitzer zum Auftakt in Nagano im Teamsprint mit Joel Dufter auf den zweiten Rang. Einen Tag später gelingt Nico Ihle sogar der erste 500-m-Weltcupsieg der deutschen Männer seit knapp 25 Jahren – und plötzlich fühlt er sich nach einem seiner größten Erfolge „Big in Japan“.

„Je älter umso besser“

„Das war genial. Ich war im ersten Paar dran und habe die Konkurrenz mit der schnellen Zeit vielleicht ein bisschen geschockt.“ Nach dem Erfolg vor zwei Jahren über die doppelte Distanz ist es für den Olympia-Vierten erst der zweite Weltcupsieg. Eigentlich sagt man, dass die Sprintfähigkeit im Alter nachlässt, doch der 31-jährige Nico Ihle und Bruder Denny, der am Freitag seinen 32. Geburtstag feierte, sind dabei, der Konkurrenz das Gegenteil zu beweisen. Es sei wie mit einem guten Wein, feixt der Jüngere: „Je älter umso besser“.

Was bei beiden auffällt, ist ihre Gelassenheit. Sie gehen seit Jahren ihren eigenen Weg – den aber gemeinsam. „Es ist ein Miteinander, ein gegenseitiges Vorantreiben. Erst ab dem Startschuss sind wir Gegner“, sagt Denny Ihle, der Ältere, der ein wenig im Schatten des erfolgreicheren Bruders steht. „Nico kann einfach die Kraft besser aufs Eis übertragen“, sagt er anerkennend. Doch ein Gefühl wie Missgunst kam in all den Jahren nie auf. „Ich weiß genau, wie viele schweißtreibende Einheiten hinter diesen Erfolgen stecken.“

Seit mehr als 20 Jahren drehen sie zusammen ihre Runden in Chemnitz. „Hätte es eine Schanze in der Nähe gegeben, wären wir vielleicht Skispringer“, meint Denny Ihle. Doch vom Elternhaus in Chemnitz-Borna ist eben das Eissportzentrum nur einen Kilometer entfernt. Die ersten Schritte auf dem Eis zeigte ihnen Henry Traube, der „hat uns an die Hand genommen“. Der 77-Jährige ist noch immer Nachwuchstrainer sowie Vorsitzender der Chemnitzer Skater-Gemeinschaft, und er hat noch heute ein Auge dafür, ob jemand gut übers Eis läuft“, sagt Nico Ihle. Früh erkannte er das Talent der Brüder, die schon im Nachwuchsbereich viele Siege feierten. Weil sie damals immer in unterschiedlichen Altersklassen starteten, haben sie auch nie den direkten Konkurrenzkampf als Kinder erlebt.

Zu Hause, natürlich, da gab es mal Raufereien, wie es unter vier Geschwistern normal ist. Als Elfjähriger hatte sich Nico sogar mal den Finger gebrochen, als er dem großen Bruder eins auswischen wollte. „Grundsätzlich verstehen wir uns richtig gut, ticken ähnlich. Er ist nur der Klügere, und ich gebe nach“, sagt Nico Ihle und lacht dabei. Familienleben ist wichtig. Jeder hat Töchter, die jüngste ist jeweils sieben Monate, und kurioserweise wurden sie im Abstand von nur 19 Tagen geboren. „Das war nicht abgesprochen“, behaupten sie einstimmig und stellen fest: „Wir haben beide miteinander doch mehr Kontakt als zu unseren Frauen.“

Wie schwer es ohne den anderen ist, haben sie schon zweimal erfahren. 2012 bremst Nico Ihle eine Schambeinentzündung lange aus, im vorigen September fällt Denny mit einem multiplen Bänderriss die komplette Saison aus. Beim Fußballspielen im Garten hatte er sich so alles an- und abgerissen, was das Knie stabil hält: Außenband, Oberschenkelmuskel, hinteres Kreuzband. „Es war nicht nur für mich bitter, sondern auch für Nico, weil er niemanden an seiner Seite hatte.“

Dass der Bruder auf Wettkampfreisen als Zimmerpartner fehlt, lässt sich verschmerzen, er fehlt vor allem als Trainingspartner. Der Nachwuchs in Chemnitz kann noch längst nicht mithalten, wenn Trainer Klaus Ebert die Rundenzeiten für die Oldies vorgibt. Seit April können sie wieder gemeinsam auf der Bahn und im Kraftraum schuften. Auch im neuen Kader-System von Bundestrainer Jan van Veen bleibt die kleine sächsische Sprint-Formation weitgehend eigenständig. Mit Artur Was hat sich das Duo einen polnischen Top-Läufer ins Team geholt. „Man sucht jeden kleinen Schnipsel, um noch besser zu werden“, erklärt Denny Ihle, der 2013 als erster Deutscher über 500 Meter unter der Schallmauer von 35 Sekunden geblieben war. Nach der schweren Verletzung will er sich erst mal wieder unter den Top Ten etablieren.

Die Ansprüche seines jüngeren Bruders sind freilich höher. Nico Ihle peilt nach seinen vierten Plätzen bei Olympia in Sotschi und bei der WM dieses Jahr endlich eine internationale Medaille an. Das große gemeinsame Ziel sind die Spiele 2018 in Pyeongchang, auch wenn der Teamsprint dort noch nicht olympisch ist. „Die Disziplin ist super“, findet Denny Ihle, „weil wir von unserer engen Zusammenarbeit profitieren.“ Denn im Erfolgsfall freut sich dann eben nicht nur der eine für den anderen, sondern sie stehen zusammen auf dem Podest.

zur Startseite